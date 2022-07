Terremoto in Serie A: subito dimissioni? Panchina a rischio

Per il momento sono iniziati solamente i ritiri da parte delle squadre di Serie A. Ci vuole ancora un bel po’ di tempo affinché inizi la stagione sportiva, ma nel frattempo i calciatori iniziano ad allenarsi duramente per farsi trovare al meglio

Anche se in un posto l’atmosfera non è assolutamente delle migliori visto che si parla addirittura di un possibile addio da parte dell’allenatore che non è per nulla soddisfatto ed ha minacciato di andarsene. A pochi giorni dall’inizio dei ritiri, infatti, c’è già il primo terremoto in Serie A. Le voci iniziano a farsi sempre più insistenti. Una situazione che, per lo stesso manager, sta iniziando a farsi decisamente insopportabile.

Serie A, mercato per nulla soddisfacente: tecnico pronto alle dimissioni

Il calciomercato è iniziato già da qualche settimana. Anche se, a dire il vero, le prime trattative sono nate molto prima del mese di luglio. Per il momento ci sono stati molti arrivi importanti di molte squadre. Le big si sono rinforzate sempre di più, anche se c’è da registrare un bel po’ di cessioni. Tra le squadre che militano nel massimo campionato italiano, però, c’è una che non sorride affatto. Anzi, ad essere deluso è proprio l’allenatore che non è per nulla contento di come si sta muovendo la società. Tanto è vero che, voci di corridoio, confermano che si sta parlando addirittura di un possibile addio del manager. Non è per nulla rimasto soddisfatto del lavoro dei dirigenti tanto da chiedere le dimissioni se non dovessero esserci novità a breve. Una situazione che sta spaventando, non poco, l’ambiente ed i tifosi. Tanto è vero che, propri questi ultimi, si stanno schierando dalla parte dell’allenatore.

Serie A, salta la prima panchina? Juric furioso, medita l’addio al Torino

Ivan Juric pensa seriamente di lasciare il Torino. Il mercato dei granata non ha regalato nessuna emozione. Anzi, per il momento la casella degli acquisti si è fermata a due. Si tratta dei centrocampisti Bayeye (proveniente dal Catanzaro) e Radonjic (Olympique Marsiglia). Nomi che non stanno emozionando per nulla i supporters che stanno chiedendo spiegazioni. Il mister croato è stato fin troppo chiaro: vuole almeno otto innesti. Anzi, li avrebbe voluti già da un po’ per poter lavorare meglio con loro in questi giorni di ritiro. La situazione è più delicata del previsto: la possibilità che possa andare via rimangono alte. Nei prossimi giorni ci potranno essere grandissime novità.