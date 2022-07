Jennifer Lopez, selfie bollente sotto le lenzuola

Jennifer Lopez incanta la community: stile, fascino e tanta eleganza in un selfie bollente ma mai banale. I fan sono in delirio.

La notizia è giunta sui tablet, smartphone e pc di tutto il mondo. I fan l’attendevano, dopo aver visto alcune foto che ritraevano insieme Jennifer Lopez e Ben Affleck. Quegli abbracci calorosi e intimi davanti ad un aereo sono stati il primo indizio in una storia rinata.

L’amore è esploso nuovamente fra due attori che restano fra i più amati al mondo, e quelle indiscrezioni, i primi scatti rubati, e i commenti in arrivo da ogni angolo del mondo, si sono trasformati nelle nozze. I due si sono sposati a Las Vegas in Cadillac, e la conferma è arrivata proprio da JLo.

C’erano anche i figli di entrambe le star e la notizia in un attimo ha fatto esplodere la gioia dei fans. Niente riflettori, poco clamore, ma di certo il matrimonio celebrato dopo la fila per attendere le altre coppie, dà la dimensione di quanto gli attori siano amati e popolari in tutti i sensi. Sulle bacheche social sono quindi arrivati messaggi di ogni tipo, ma anche uno scatto che non ha lasciato indifferenti i followers della superstar del cinema.

Jennifer Lopez, scatto da sogno sui social

Una prima relazione sbocciata nel 2000, poi la rottura, e quel ritorno di fiamma che si è concretizzato nel matrimonio. Niente sfarzo, amore allo stato puro per il famosissimo attore e una delle donne più amate e seguite al mondo. Le timide ammissioni sono arrivate da JLo, insieme ad uno scatto che ha fatto perdere la testa ai followers. Sono più di 235 milioni in tutto il mondo, che hanno preso d’assalto le istantanee non solo per congratularsi dopo la scelta di sposare Ben Affleck, ma anche per sottolineare lo stupore per le immagini in arrivo.

JLo ha infatti “regalato” ai fan una foto sotto le coperte bianche. Volto struccato, sorriso che incolla allo schermo, sensualità che esplode e pagina social in delirio. Il numero dei commenti è infatti unico. Circa 30mila, che per chi si intende di social rappresenta una cifra pazzesca. Dentro c’è tutto l’amore per la splendida attrice e cantante, che risponde e incassa messaggi anche dai vip di Hollywood.

Sembra una parata di stelle, una sorta di red carpet social per una foto che è incredibile. I commenti negli scatti si intrecciano infatti alle congratulazioni per il matrimonio, in una serie di auguri e congratulazioni che vanno avanti a ritmo incessante. Questa è semplicemente JLo, una delle donne più affascinanti e amate al mondo.