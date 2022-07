Milan, bloccata una cessione: Pioli pensa al cambio modulo

Il Milan potrebbe adottare in casi estremi anche la difesa a tre, bloccando difatti una cessione che sembrava al quanto scontata.

Maldini e Massara a lavoro sul fronte cessioni in casa Milan. I rossoneri, dopo aver piazzato Castillejo al Valencia e Leo Duarte in Turchia, il club campione d’Italia si appresta ad ultimare diverse trattative, in entrata ed in uscita.

Tanto lavoro sul campo e fuori, con la dirigenza impegnata sul fronte mercato. Dopo l’annuncio del rinnovo annuale di Zlatan Ibrahimovic, Maldini e Massara sono in contatto con il Club Brugge per l’acquisto del giovane talento Charles De Ketelaere. Il calciatore fa impazzire tutta la dirigenza ed è visto come un futuro top nel suo ruolo. C’è ancora tanto da lavorare ma la strada intrapresa è quella giusta. Nel frattempo è stata definita anche l’uscita di Bakayoko: risolto il prestito con il Chelsea, mentre il calciatore tornerà in Francia, all’Olympique Marsiglia.

Soluzione estrema in casa Milan: cambio modulo!

La stagione 2022/2023 si prospetta una delle più ricche dal punto di vista degli eventi sportivi. I club dovranno far fronte anche al Mondiale, dove molti calciatori torneranno sicuramente stanchi ed è importante avere più soluzioni a disposizione. In casa Milan si ragiona in questo senso, con Pioli che potrebbe adottare una soluzione tattica differente in casi estremi. Un giocatore in particolare, dato anche come esubero stando ai rumors di mercato, potrebbe clamorosamente rimanere. Matteo Gabbia è un nome che piace a diversi club in Serie A: Pioli però, ha bloccato la sua partenza, considerando il difensore italiano un elemento utile alla causa rossonera anche in chiave tattica.

Matteo Gabbia, difensore centrale scuola Milan, è sempre stato utile alla causa rossonera, soprattutto quest’anno a causa dell’infortunio di Kjaer. Il giocatore vorrebbe maggior minutaggio, tant’è che Pioli pare stia pensando un cambio di modulo che possa favorire il giocare difensore italiano. Intanto il Milan continua a sondare il terreno su varie piste per rafforzare il reparto difensivo. Da Tanganga a Ndicka, il Milan vuole prendere un difensore di spessore, in grado di far coppia con Tomori o con Kalulu. Un Milan di qualità e di quantità, con tanti talenti giovani, su tutti Yacine Adli, centrocampista francese. Talento puro, capacità d’inserimento e grande spirito d’adattamento accompagnano queste prime settimane di ritiro il francese. Da tenere d’occhio anche in ottica fantacalcio, stupisce sul campo e fuori: rapido nel sapersi adattare alle regole dello spogliatoio e predisposizione alla leadership che lo rende già un beniamino dei tifosi.