Wanda Nara, perizoma in primo piano e scatto piccante

Tutti scatenati sui social network dopo l’ultimo scatto di Wanda Nara: commenti a raffica, la foto in perizoma è pazzesca.

Ancora una foto, un nuovo boom di commenti, per una donna che non smette mai di stupire i suoi fan.

Wanda Nara fa di nuovo centro, e basta dare un’occhiata all’ultimo “regalo social” per rendersi conto di quanto il suo fascino sia travolgente. Se le foto in compagnia della sorella Zaira vi hanno spinto a commentare, e quelle davanti alla Torre Eiffel con tuta nera vi hanno fatto sognare una Eva Kant in carne ed ossa, la nuova galleria di certo non vi lascerà indifferenti.

Se la sua community ha raggiunto picchi clamoroso non è infatti solo per la popolarità nel ruolo da agente di Icardi, per la sua storia con il bomber del Psg e per i tanti lavori nel campo della moda. Il suo fascino e le forme prosperose l’hanno infatti sempre di più lanciata nell’olimpo delle donne più seguite al mondo. Basta dare un’occhiata ai suoi scatti per rendersi conto di quanto alcune immagini siano davvero destinante fin da subito a dar vita ad un boom di consensi.

Wanda Nara, altro scatto da restare a bocca aperta

Spiaggia, una giacca rosa di un noto marchio, ma soprattutto una posa che non nasconde nulla di uno dei suoi lati migliori e di certo invidiati. Nell’ultimo scatto Wanda Nara, con grandi occhiali da sole, torna a stupire, e un numero su tutti dà la dimensione di quanto il post sia “piaciuto”. Sono quasi 2 mila i commenti in poche ore, in arrivo da ogni parte del mondo, e il motivo di un successo cosi grande è per così dire abbastanza evidente.

Wanda Nara mostra infatti il lato b in perizoma, e di certo l’immagine non è passata inosservata. Il suo fisico emerge in maniera potente negli scatti, con un carico di fascino che continua a renderla una delle donne più amate al mondo. Il resto arriva dalle storie e sempre da Ibiza.

Il costume è infatti identico a quello postato in spiaggia dalla sorella Zaira Nara, e fa incetta di like. Maniche lunghe, collo altissimo, ma soprattutto molto sgambato. Il risultato è tutto nei commenti di stupore in arrivo da una community in costante crescita. Sono quasi 14 milioni i suoi followers, in una pagina che resta fra le più seguite in Europa. Il motivo? Wanda Nara è splendida, e soprattutto mostra costantemente la sua voglia di stupire e di dare sempre vita a nuovi progetti.