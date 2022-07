Finalmente Milan: si sblocca il super colpo, Pioli accontentato

Il Milan ha chiuso il colpo: Pioli dopo una lunga attesa può gioire per un innesto che cambierà gli obiettivi del club.

La Roma con Dybala, Inter e Juve con colpi da sogno che alzano il livello, e altri club con in pugno calciatori per cambiare obiettivi e migliorare le rose.

Il calciomercato è partito col botto per molte società, e all’appello non poteva mancare il Milan. L’arrivo di Origi è stato un primo messaggio sulla voglia di puntare al bis in campionato, il rinnovo di Ibra un messaggio sull’importanza dello svedese, ma Pioli aveva bisogno d’altro. Di certo di un difensore per sopperire all’assenza di Romagnoli, ma anche di un centrale di centrocampo di grande spessore e di un uomo di fantasia.

Pioli quei nomi li ha suggeriti da tempo la club, e Maldini e Massara li hanno condivisi provando ad avviare trattative nell’immediato per evitare aste con altri club. Il passaggio di proprietà e lo stallo nel rinnovo dei due uomini di mercato hanno però messo un freno al lavoro del club sul mercato, che ora sarebbe alle spalle. Maldini infatti ha praticamente chiuso per l’obiettivo rossonero, per una cifra importante ma con un sacrificio che i tifosi apprezzano e non poco.

Milan, chiuso il colpo per tentare il bis scudetto

Secondo quanto riportato dal portale belga Het Laatste Nieuws, il Milan avrebbe chiuso il colpo tanto atteso. In sostanza sono stati ricostruiti gli ultimi giorni, ma anche ciò che potrebbe accadere a breve. Il Milan di fatto non avrebbe trovato l’accordo per De Keteleare, ma avrebbe incassato l’ok dal Bruges e la distanza sarebbe davvero minima.

I rossoneri avrebbero offerto 30 milioni, il club proprietario del cartellino ne vorrebbe poco meno di 34, ma tramite i bonus arriverebbe a breve la firma. Il calciatore ha infatti già dato l’ok, il Bruges non fa più muro e cerca solo di monetizzare, ma a ha già lanciato messaggi su una trattativa di fatto chiusa. Nelle prossime 48 quindi tutto dovrebbe trasformarsi in una stretta di mano virtuale ma concreta. Il calciatore firmerà per i rossoneri per una cifra che andrà incontro alle esigenze di entrambi i club.

Poi partirà l’assalto definitivo a Renato Sanches. Il portoghese preferisce il Psg ma la pista non è per niente chiusa. Maldini vuole quindi tentare l’ultimo assalto ad un calciatore che chiuderebbe la campagna acquisti rossonera in attesa di ritocchi, con il solo obiettivo di tentare il bis in campionato e di provare ad andare il più lontano possibile anche in Champions.