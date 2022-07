Via libera alle cessioni in casa Juve: è il giovane gioiello a salutare

In via di definizioni le cessioni di molti calciatori in esubero: un giovane gioiello dei bianconeri pronto a partire in prestito.

Gli arrivi di Angel Di Maria e di Paul Pogba hanno tirato su il morale al popolo bianconero, delusi dalle ultime annate della Juventus. Ora però, la dirigenza bianconera ha il compito di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Tanti calciatori in uscita, mentre alcuni giovani potrebbero rimanere almeno nella prima parte del ritiro pre-stagionale per essere osservati da Max Allegri.

Il reparto di centrocampo è quello più affollato di tutti: considerando anche l’arrivo di Paul Pogba, la Juventus dovrà cedere molti elementi in quella zona di campo. Se da una parte Rabiot, Arthur e Ramsey sono con un piede e mezzo fuori dalla Continassa, i giovani Rovella, Miretti e Fagioli sono pronti a salire nelle gerarchie del centrocampo bianconero. Spetterà poi a Max Allegri valutare i giovani italiani e decidere se mandarli in prestito oppure se avranno la possibilità di giocarsi un posto tra i titolari.

Cessione in atto: via libera per il prestito del giovane

Centrocampo della Juventus affollato: con l’arrivo di Paul Pogba, nella zona centrale del campo i bianconeri vedono all’appello ben 11 elementi. Da monitorare la situazione dei giovani Rovella, Miretti, Fagioli e Ranocchia. I quattro verranno valutati nel corso del ritiro pre-stagionale da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano a livello tattico cambierà assetto tattico. Si partirà con un 433 con Zakaria, Locatelli e Pogba che partiranno titolari, mentre Mckennie e Rovella saranno nelle rotazioni di centrocampo. Fagioli, Miretti e Ranocchia si giocheranno una maglia, con il secondo che è quello più accreditato ad andare in prestito per accumulare esperienza e minutaggio, mentre per Ranocchia, il Monza è pronto a chiudere per il suo prestito. Allegri conta molto su Miretti che ben ha figurato nella parte finale della stagione fornendo ottime prestazioni rispetto ad altri colleghi di reparto.

La dirigenza sta cercando di piazzare gli esuberi, in particolare Arthur, Ramsey e Rabiot. Per il brasiliano non si mosso ancora nulla e, nonostante l’interesse dell’Arsenal, i gunners sono vicini all’acquisto di Youri Tielemans. Rimane aperta l’opzione Spagna, ma è chiaro che per il brasiliano non ci sono squadre disposte a fare follie per lui. Discorso simile per Ramsey e Rabiot: con il gallese è in via di definizione la rescissione consensuale del contratto, mentre per il francese alcuni club inglesi non sono ancora andati oltre al semplice interessamento.