Jovana Djordjevic, vestito troppo aderente: curve pericolose

Jovana Djordjevic alza le temperature: camminata travolgente e un vestito che evidenzia le splendide forme. La community si inchina.

Splendida, ammaliante, con un fisico pazzesco e un volto che travolge i fan ad ogni scatto. Jovana Djordjevic fin dal suo arrivo in Italia non è passata di certo inosservata.

La compagna di Filip, ex attaccante di Lazio e Chievo Verona, è stata immediatamente notata dagli appassionati di calcio, spinti dalla sua bellezza a cercare curiosità su di lei e a seguirla sui social network. Per lei i like sono aumentati vertiginosamente, e sono cresciuti anche durante l’opportunità che le è stata data dagli autori dell’Isola dei Famosi nell’ultima stagione.

Durante il programma la Djordjevic ha mostrato le sue splendide forme, ma la sua esperienza è durata poco. In studio però il carico di fascino ed eleganza non è mancato ed è arrivato con forza nelle case degli italiani. Look incredibili, forme in bella vista, le tante battute da parte degli ospiti sulle sue forme travolgenti. La trasmissione le ha dato ulteriore popolarità che si è trasformata in nuovi followers, in scatti incredibili, che in estate diventano ancora più bollenti. L’ultimo video infatti ha dato vita ad un boom di like e commenti, e guardando le immagini in arrivo il motivo è abbastanza chiaro.

Jovana Djordjevic, la passeggiata è travolgente

Dalla pagina Instagram Callmelolita arrivano le immagini di Jovana Djordjevic. Foto da urlo, video pazzeschi, look magnetici. C’è un po’ di tutto per la gioia dei fan che commentano e attendono sempre nuovi contenuti. In occasione dell’ultimo post però arriva un carico di fascino che non può passare inosservato.

La passeggiata a due passi dal mare si trasforma infatti nell’occasione per ammirare una donna incantevole che ha conquistato gli italiani. La location è spettacolare, ma la protagonista e la Djordjevic. Abito lungo colorato che evidenzia le splendide forme, camminata da diva. Poi la moglie dell’ex attaccante della Lazio si gira e il video in primo piano fa ammirare un volto bellissimo, con occhiali da sole e un sorriso pazzesco.

“Siamo al cospetto di una donna di rara bellezza”, scrive un follower, mentre altri si concentrano sul fisico esplosivo e altri ancora su un look che non è da tutte. La splendida Jovana continua quindi a stupire e gli italiani a seguirla. Si è trattato di ammirazione allo stato puro fin dalle prime apparizioni, e di una popolarità in netta crescita che non conosce pause.