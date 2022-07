Costanza Caracciolo, allenamento bollente: top troppo aderente

L’allenamento si deve fare sempre, anche in estate. Semplicemente perché si tratta di un qualcosa che ti fa stare bene con te stesso e fa bene alla mente. Una teoria che sposa, senza alcun dubbio, Costanza Caracciolo che non perde tempo

Nel suo ultimo post, pubblicato direttamente sull’account ufficiale Instagram, possiamo notare come l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ stia trascorrendo i suoi giorni di meritato relax senza dimenticarsi dell’allenamento che è parte importante della sua vita. Tanto è vero che sui social ha sempre mostrato di essere in forma: ed anche in questa occasione ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. Lo spettacolo è assicurato – FOTO

Costanza Caracciolo, anche in vacanza l’allenamento si fa

In questo momento si sta godendo un periodo di meritato relax, insieme alla sua famiglia, in una delle isole spagnole molto ambite ultimamente dai personaggi dello spettacolo. Anche la nativa di Lentini ha deciso di trascorrere questo periodo di riposto a Formentera. Oltre a trascorrere serate con le sue figlie ed il suo compagno, Cristian Vieri, la 32enne riesce a trovare anche il tempo di continuare a mantenersi in forma per allenare il suo corpo. Lo ha dimostrato nel suo ultimo post pubblicato su Instagram che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte delle sue amiche e colleghe che sono rimaste decisamente senza parole. Come del resto anche i maschietti che non vedevano affatto l’ora di vedere il suo ultimo capolavoro che merita di essere visto e rivisto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Se ancora non avete visionato la sua opera d’arte non temete visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Costanza Caracciolo, top aderente e sudato: allenamento bollente – FOTO

L’allenamento funzionale con il T-Rex, da parte di Costanza Caracciolo, è fin troppo bollente. Anche a Formentera non riesce proprio a farne a meno. Possiamo notare il suo top, decisamente aderente, e che mette in risalto il suo straordinario fisico che non ha assolutamente bisogno di commenti né altro. Uno spettacolo per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Anche questa volta non ci ha affatto deluso. Le aspettative erano alte e lei le ha superate alla grande. Da rimanere senza parole (ed anche senza fiato).