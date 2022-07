Matilde Rossi ci regala una nuova foto che ha pubblicato, direttamente, sul suo canale ufficiale Instagram. Inutile stare qui a ribadire che l’immagine sta raccogliendo il successo che merita: a cosa ci stiamo riferendo vi starete chiedendo, giusto? – FOTO

Ovviamente al numero impressionante di “like” che sta continuando a ricevere il suo post. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Quelli, ad esempio, non devono mai mancare. Il suo post è decisamente incantevole: si tratta di un selfie che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Da guardare e riguardare con la massima attenzione e soprattutto con molta cautela visto che il contenuto è a dir poco illegale. Buona visione.

Matilde Rossi in versione illegale: selfie da urlo

Anche questa volta non ha per nulla deluso le aspettative. D’altronde non lo ha mai fatto visto che, fino ad ora, ci ha sempre regalato delle bellissime gioie e soddisfazioni. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza fiato. E’ vero che nelle altre occasioni ha fatto vedere tutte le sue immense qualità, ma possiamo confermarvi che questa volta ha decisamente esagerato andando oltre. Davvero da non credere quello che la classe ’93 ha voluto regalare ai suoi follower di Instagram che non stavano chiedendo altro se non un nuovo post dove poter lasciare il “cuoricino”. A dire il vero ha fatto molto di più. Ha decisamente esagerato. Stiamo parlando di un selfie che passerà sicuramente alla storia. Un contenuto che sicuramente verrà apprezzato anche dal suo compagno, ovvero il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski. Per chi non lo sapesse i due stanno insieme da un bel po’ di tempo e si sono anche sposati. Le vacanze con l’estremo difensore polacco sono giunte al termine visto che ha ripreso gli allenamenti con la sua squadra, in vista della stagione che sta per iniziare. Il relax per lei, invece, continua e lo ha dimostrato con delle foto davvero niente male.

Decisamente esagerata: tutti in piedi per Matilde – FOTO

Un contenuto a dir poco illegale. Sappiamo di essere ripetitivi a volte, ma non ci vengono in mente altre parole in merito. In realtà abbiamo avuto l’imbarazzo della scelta su quale foto postare e farvi vedere. Questa, ad esempio, ci ha catturato particolarmente e subito è entrata nei nostri cuori. Un autoscatto così ravvicinato, molto probabilmente, non lo avete mai visto. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Labbra carnose come non mai e sguardo fin troppo sexy.