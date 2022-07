Licia Nunez, gambe e tacchi da infarto: lo shooting è bollente

Licia Nunez sa proporre ai suoi fan visioni da urlo sul web, la showgirl e attrice mette in evidenza dettagli incontenibili che fanno sognare

Abbiamo apprezzato, di recente, Licia Nunez nei format più in voga dei reality show. Nei mesi scorsi l’Isola dei Famosi, un paio d’anni fa il Grande Fratello Vip. Ma chi ha buona memoria la ricorderà, probabilmente, anche protagonista di celebri programmi sportivi come soubrette, oltre che come attrice di un certo successo. La showgirl pugliese, a distanza di anni, continua a lasciare senza parole per il suo fascino inconfondibile.

Licia Nunez, classe impareggiabile e intramontabile

44 anni, attrice piuttosto rinomata di fiction, come Incantesimo e Vivere, molto in voga nei primi anni Duemila, nello stesso periodo ha legato la sua fama allo show Notti Mondiali del 2006, un ricordo piuttosto felice per tutti gli italiani. A seguire, si è fatta notare anche in altri format come Vivere da Campioni ed Eurogol. Quest’anno, come detto, è stata una delle protagoniste dell’Isola, ritirandosi dopo sei settimane dall’inizio del programma. Un’esperienza in cui ha comunque avuto il sostegno da parte di numerosi fan. Su Instagram i suoi followers sono oltre 335 mila, una cifra piuttosto considerevole. Sul web, è molto attiva e posta spesso immagini in cui mette in mostra come sempre tutto il suo fascino, che resta inconfondibile a distanza di anni. E del quale abbiamo ancora una volta una nuova dimostrazione in uno shooting fotografico a dir poco pazzesco che viene condiviso con i fan.

Licia Nunez, solo la maglietta addosso: gambe infinite e tacchi vertiginosi, che classe

Il filtro in bianco e nero degli scatti, se possibile, conferisce ulteriore classe ed eleganza a Licia, che si esibisce in un look piuttosto spregiudicato. Vestita soltanto nella parte superiore e, in quella inferiore, con gambe davvero da urlo in risalto. Gambe affusolate e perfette, ancora più slanciate da tacchi vertiginosi, e capaci, manco a dirlo, di attirare l’ammirazione e i commenti entusiasti degli ammiratori, che depositano like a non finire sulla sua bacheca e messaggi di vera e propria adorazione: ” L’ho sempre detto che sei una donna in gamba sotto tutti i punti di vista”, “A stacco come siamo messi?”, “La Nunez è la Nunez, c’è poco da fare”, “Con la Nunez si vola altissimo”, “Questi occhiali hanno una bella gamba”. Un dettaglio che fa sognare ad occhi aperti ancora una volta.