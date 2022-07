Elisabetta Canalis, gonna stracciata e fin troppo corta: gambe da favola

Continuano le strepitose vacanze firmate da Elisabetta Canalis. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ oramai è ritornata in Italia da qualche mese. I suoi follower non si sono persi un suo solo aggiornamento: tra ‘stories’ e filmati la nativa di Sassari ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta

Gli ultimi scatti, direttamente dalla bellissima isola di Formentera, hanno infiammato il popolo di Instagram che non vedeva affatto l’ora di poter visionare dei nuovi contenuti che portavano appunto la sua firma. Puntualmente sono arrivati come degli orologi svizzeri. Il suo ultimo post, pubblicato sul suo canale, sta facendo molto discutere. Ovviamente nel senso positivo della parola, ci mancherebbe altro. Guardare per credere il tutto – FOTO

Elisabetta Canalis, le vacanze da sogno continuano

Elisabetta Canalis dimostra di essere ancora molto attiva sui social network. Una buona notizia per i suoi fan che aspettando sempre con ansia qualcosa di nuovo che arrivi direttamente dalla splendida sarda. In particolar modo la sua ultima foto sta avendo molto successo. Soprattutto per quanto riguarda il numero di “like” che sta continuando a crescere con il passare delle ore. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che non devono mai mancare in questi casi. Da rimanere senza parole. E’ vero che lo abbiamo scritto in altre occasioni, ma questo post merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Se ancora non avete capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto non avete visionato il suo ultimo contenuto) non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Tenetevi forte e annullate tutti i vostri impegni che avete in agenda visto che vi attendere una fantastica foto.

Elisabetta Canalis, gambe mozzafiato: gonna di jeans troppo stracciata – FOTO

Delle gambe che sembrano davvero non finire mai. Ben allenate, ovviamente, così come dimostrano i suoi filmati mentre testa allenamenti duri con la sua personal trainer nella sua casa negli Stati Uniti D’America. Un fisico eccezionale e che merita di essere visionato con la massima attenzione. Sguardo sempre più provocante e sexy come non mai. Gonna di jeans letteralmente stracciata e che mette in bella evidenza tutto. In punta di piedi è fin troppo uno spettacolo. Sinceramente abbiamo finito gli aggettivi per poter descrivere la sua straordinaria bellezza. Da rimanere a bocca aperta. Come sempre d’altronde.