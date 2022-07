Milan, ecco il nuovo centrocampista: Maldini e Massara pescano in Serie A

Il Milan valuta un piano b di grande valore in caso di rottura definitiva con Renato Sanches: può arrivare dalla Serie A ed è una trattativa molto concreta. Pioli attende, ha già dato l’ok.

Il Milan si sblocca, e non vuole più attendere. La svolta arriva dal volo di Maldini e Massara per stringere la mano al Bruges. De Keteleare, obiettivo dichiarato e primo nella lista rossonera, è un affare che non può più essere al centro di rilanci e rinvii.

Chiudere subito o abbandonare la trattativa. La strada è tracciata, perché all’inizio del campionato mancano ormai 3 settimane, e Pioli dovrà avere il tempo di plasmare la sua squadra contando sui nuovi innesti. Il discorso diventa quindi più ampio e comprende anche Renato Sanches. L’atteggiamento del calciatore e soprattutto del Psg non sta rendendo la trattativa semplice per un club che contava di chiudere prima. Il calciatore piace ancora, le cifre sono alla portata, ma il tempo è tiranno, e Pioli proprio non ne ha più. Ecco quindi che il Milan ha posto il focus su un altro calciatore.

Il ruolo è simile, i numeri testimoniano l’importanza del nuovo obiettivo, e soprattutto ciò che convince è un curriculum che in Serie A è già lungo e molto importante. Maldini ci prova, e avrebbe deciso di porre un limite a Renato Sanches per poi tuffarsi su un calciatore di grande spessore.

Milan, il rinforzo può arrivare dalla Serie A

Maldini ha scelto, e la sensazione è che dopo l’ok di Pioli non ci sia più tempo da perdere. La situazione sembra ormai chiara. Il Psg non sembra essere pronto a chiudere per Renato Sanches che a questo punto vuole conoscere il suo futuro e dovrà scegliere. Anche il centrocampista non ha intenzione di perdere più tempo, e il Milan darà al calciatore l’assalto decisivo.

L’offerta si aggira attorno ai 15 milioni, prendere o lasciare. In caso di rottura definitiva l’obiettivo per chiudere i conti a centrocampo è già stato scelto. La trattativa potrebbe partire a breve, anche perché la Roma sarebbe disposta ad accettare eventuali proposte in arrivo. Il Milan sarebbe infatti pronto a farsi avanti per Jordan Veretout. Di lui convince la capacità di ricoprire ruoli diversi in mediana, la bravura nei calci piazzati e soprattutto tanta esperienza maturata con i giallorossi.

La sensazione è che il Milan inizierà a breve a lavorare su una pista che al momento è parallela a quella con Renato Sanches. Appena l’affare con De Keteleare sarà ufficializzato, e manca pochissimo alla chiusura, Maldini si concentrerà sul centrocampista. Pioli ha dato l’ok, e avrebbe messo fretta agli uomini di mercato. Il tempo stringe, Renato Sanches è ancora un grandissimo punto interrogativo, mentre Veretout una soluzione di un certo valore. Il Milan adesso ci pensa seriamente.