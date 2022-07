Wanda Nara, maxi scollatura e perizoma in vista – VIDEO

Volto che incolla allo schermo, bellezza pazzesca, e poi immagini che hanno creato il delirio nella community: Wanda Nara fa di nuovo centro.

Lo ha fatto di nuovo, e la community come sempre si inchina. Oramai siamo decisamente abituati a video e foto della nativa di Buenos Aires che stuzzica i suoi fan con delle immagini davvero al limite della provocazione.

L’ultima, ma non per importanza, lo dimostra in maniera clamorosa. Se le foto in vestiti aderenti neri vi hanno fatto sussultare di gioia, e le immagini con la sorella Zaira hanno lasciato tutti a bocca aperta, probabilmente il nuovo video postato su Instagram fa al caso vostro.

Wanda Nara continua infatti a stupire, e lo fa ad un ritmo di scatti che continuano ad alzare i numeri di una community già larghissima. Sono quasi 14 milioni i suoi followers, che commentano e mettono like a contenuti davvero provocanti. Wanda Nara del resto non è abituata alle mezze misure. Lo ha dimostrato nella sua storia con Icardi, nel mondo del calcio, e nella fermezza con cui ha preso decisioni importanti sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Wanda Nara, il video è esplosivo

Tempo di mercato, di voci, che in qualche modo potrebbero riguardare anche Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter non è infatti “solo” il marito della splendida argentina, ma anche il calciatore che le ha consentito di gestire tutte le scelte durante la sua carriera. Wanda attende eventuali offerte, ma ha già chiarito che Parigi resta la priorità. E intanto fra interviste, lavori in ambito della moda con grandi marchi e altre collaborazioni, si gode un po’ di relax.

Proprio da uno dei suoi momenti condivisi sui social, arriva un video con immagini che hanno fatto incetta di reazioni e like. Siamo certi che il video che abbiamo scelto susciterà in voi stupore, perché Wanda Nara mostra il suo volto in primo piano, e poi anche dettagli del suo fisico che emergono in maniera travolgente.

Grandi occhiali da sole, costume che evidenzia le forme, perizoma in bella vista e curve che esplodono nelle immagini. La collezione mette in evidenza le forme fisiche straripanti di Wanda Nara che per fascino e capacità di attirare a sé le attenzioni del pubblico non ha rivali. Del resto parlano le immagini. Provate a dare un’occhiata. Siamo certi che anche voi, come tanti followers, correrete a mettere un like alla raccolta video postata da una donna travolgente.