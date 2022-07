Piatek torna in Italia: ecco il colpo che fa impazzire la tifoseria

Il colpo è servito: tifoseria in festa per Krzysztof Piatek. L’attaccante torna di nuovo in Italia dopo l’esperienza recente alla Fiorentina.

Dopo l’esperienza alla Fiorentina, Krzysztof Piatek è pronto a tornare in Italia. L’attaccante è in uscita dall’Hertha Berlino e un club di Serie A nelle prossime ore è pronto a chiudere la trattativa in maniera definitiva.

Reduce da stagioni non esaltanti, Piatek è pronto a rilanciarsi in Italia. Arrivato nell’estate del 2018, l’attaccante polacco ha stupito tutti, segnando una valanga di gol tra campionato e coppa Italia. La sua prima stagione in Italia è divisa in 2 parti: prima con il Genoa e poi con il Milan. Nelle prime 19 partite in Serie A, mette a segno ben 13 gol, stupendo molti addenti al lavoro. Il suo passaggio al Milan avviene nel Gennaio del 2019, nel corso della sua prima stagione in Italia. Esordio con gol in Coppa Italia contro il Napoli, con le aspettative che crescono sempre più. Chiude la stagione con la maglia rossonera segnando 9 gol in campionato. Poi l’inizio della fine: stagione 19/20 quasi fallimentare, considerando l’investimento fatto dal Milan, che lo pagò ben 35 milioni di euro. L’esperienza in Germania non felicissima poi il passaggio alla Fiorentina dove non riesce a sfondare.

Il colpo è servito: Piatek torna in Italia e tifoseria in festa

Dal suo ritorno in Italia, alla Fiorentina, Piatek non è riuscito a sorprendere come con la maglia del Genoa. Solo 3 gol con la maglia viola, con la Fiorentina che decide di non riscattare l’attaccante polacco. Ora però Piatek è pronto a prendersi le sue rivincite dato che il suo ritorno in Italia è vicinissimo. Una città ed una tifoseria che sogna in grande dopo la miracolosa salvezza della passata stagione. La Salernitana può esultare poiché per l’arrivo di Piatek è solo questione di tempo. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino per il prestito con diritto di riscatto per l’attaccante ex Genoa e Milan. Salerno ha il suo nuovo bomber e Davide Nicola non vede l’ora di abbracciarlo.

Salernitana che ha il suo nuovo bomber. Piatek è pronto a far impazzire l’Arechi di Salerno. Il mercato dei granata non è finito qui, poiché su richiesta di Davide Nicola, Djuricic è l’obiettivo per la trequarti della Salernitana. Svincolatosi dal Sassuolo, il centrocampista è pronto per la sua prossima avventura. Crescono le ambizioni in casa Salernitana dopo la miracolosa salvezza, ora i granata vogliono di più e, se possibile, una salvezza più tranquilla.