Guendalina Tavassi, scollatura piccante sotto le palme

Guendalina Tavassi continua a stupire sui social: galleria da urlo per i followers che la riempiono di complimenti su Instagram.

Scatti da urlo, look magnetici, un volto sensualissimo. Il momento per Guendalina Tavassi è esaltante. Merito di certo della sua popolarità, ma soprattutto di una spinta decisiva che è arrivata dalla recente edizione dell’Isola dei Famosi.

Gli autori hanno avuto il merito di scegliere una donna vulcanica, sempre pronta a stupire e mai banale. Il merito del successo però è arrivato grazie ad una partecipazione che ha riempito il programma di sorrisi, battute, di momenti che hanno colpito il pubblico a casa. La Tavassi fra bikini strettissimi e la capacità di reagire alle dinamiche in maniera sempre decisa, ha fatto colpo.

Anche dopo l’uscita dal programma per restare accanto alla famiglia, la showgirl e influencer ha fatto parlare di sé in studio. Le sue forme hanno infatti lasciato il segno negli appassionati del reality, e il tutto si è trasformato in un nuovo boom social. I suoi numeri sono infatti letteralmente decollati, e di certo alcuni scatti “regalati” alla community hanno fatto la loro parte. Provare infatti a dare un’occhiata all’ultima galleria. Fra foto in spiaggia, e look scelti per le serate, arrivano infatti immagini che lasciano i fan a bocca aperta.

Guendalina Tavassi: look pazzeschi e una scollatura da sogno

Una dato di fatto al termine dell’ultima edizione dell’Isola sembra chiarissimo. Visto il seguito incassato nei televoti e sui social, la Tavassi se non fosse uscita anticipatamente sarebbe arrivata almeno in finale. Lo sostengono i followers e i curiosi, letteralmente conquistati dal fascino della influencer. Fra lavori in tv e collaborazioni, la sua popolarità nata con la prima partecipazione al Grande Fratello non ha infatti conosciuto pause.

I riflessi si notano tutti nei numeri di Instagram. La Tavassi ha infatti abbondantemente superato il milione di followers, e ad ogni scatto i commenti arrivano in veri e propri boom di cuori, fiamme e complimenti. Anche in occasione dell’ultima galleria postata infatti la influencer è tornata a stupire.

Il look scelto per la sera è magnetico, e chiaramente mette in evidenza i punti di forza. Il jeans è strettissimo, il volto ammaliante, ma ciò che non è passato inosservato è il décolleté della Tavassi, che ha concesso qualcosa in più ed è stato commentato in lungo e in largo. Simpatia, un fisico travolgente, la capacità di attirare il pubblico. La stagione televisiva per lei è stata esaltante, e i fan apprezzano il carattere e le forme straripanti di una donna molto amata.