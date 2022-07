Diletta Leotta, canottiera bianca in evidente difficoltà: tutto troppo aperto

L’ultimo contenuto pubblicato da Diletta Leotta è semplicemente fantastico e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Ve lo garantiamo noi della redazione che ancora non possiamo credere a quello che i nostri occhi hanno visto

Se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per osservare, insieme, al suo ultimo capolavoro che è stato pubblicato sul suo canale ufficiale Instagram. Inutile stare qui a ribadirvi che l’opera d’arte (perché così merita di essere chiamata) sta raccogliendo quello che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non stavano aspettando assolutamente altro – FOTO

Diletta Leotta, lo zoom è inevitabile

Pensate che molti dei suoi follower si sono chiesti se sia il caso o meno di poter applicare lo zoom in merito alla foto che a breve vedrete anche voi. La risposta è assolutamente scontata: decisamente sì. Da rimanere senza fiato e soprattutto senza parole. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che ci regala un dono del genere, ma possiamo confermarvi che in questa occasione si è decisamente superata. Ovviamente per la gioia di tutti quanti noi che attendevamo con ansia questo momento. Non siamo rimasti per nulla delusi, d’altronde come potrebbe essere altrimenti? Dalla didascalia ha voluto precisare che è arrivato il suo ultimo giorno di lavoro, poi saranno solamente vacanze. Anche se dureranno meno del previsto visto che bisogna ritornare quanto prima visto che a breve inizierà il campionato di Serie A (a partire dal 13 agosto). I suoi fan non vedono l’ora di poterla vedere a bordocampo in tutti i campi della squadre che militano nella massima serie italiana. Adesso, però, andiamo a vedere il suo contenuto che è decisamente di altissimo livello.

Diletta Leotta, canottiera bianca e lato ‘A’ in bella evidenza – FOTO

Appunti alla mano, poi sarà il tempo di mettere bikini e godersi qualche giorno di puro e meritato relax. Destinazione? Quella è ancora una sorpresa. Nel frattempo, però, concentriamoci su quello che ci ha appena regalato: ovvero una canottiera bianca con un lato ‘A’ decisamente prorompente e devastante come non mai. Un top che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza fiato. Una visione paradisiaca, null’altro da aggiungere.