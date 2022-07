Anna Tatangelo, vestito scollato che non contiene il lato A

Eleganza da vendere, bellezza e sensualità ammirate da tutte: Anna Tantangelo è una cantante amatissima ma anche una donna travolgente.

In Italia la amano tutti. Anche all’estero l’apprezzano per le sue qualità musicali che le hanno dato una notorietà clamorosa fin da giovanissima. Ad Anna Tatangelo è bastato pochissimo per imporsi nel mondo della musica.

Fin dalle prime esperienza sul palco, da giovane e con una voce pazzesca che era in grado di interpretare molti generi e anche i brani più complicati, il seguito per lei è stato immediato e travolgente. Premi, vittorie importanti, dischi venduti e un pubblico che la segue dopo anni in cui la sua carriera è stata fatta di altre tappe, tutte vincenti.

Dal palco al mondo della moda il passo è stato breve. Sono tantissimi infatti i grandi brand che la contattano per associare il suo volto ammaliante e il suo fisico curatissimo ai prodotti. Eleganza e fascino fanno il resto, rendendo la Tatangelo una professionista che ha trovato spazio anche nel mondo della tv. Dalle trasmissioni condotte in maniera magistrale, al ruolo di giudice nei programmi musicali, la sua carriera le ha offerto valanghe di chiamate e ruoli svolti sempre in maniera magistrale.

Anna Tatangelo brilla sui social: è incantevole

Vista la sua carriera, i successi in musica e in altri campi, e i tanti progetti tutti importanti, sarebbe corretto parlare di Anna Tantangelo solo per i tanti premi e per le canzoni che hanno fatto innamorare gli italiani. La bellezza e l’eleganza della splendida artista però non potevano passare in secondo piano, e il seguito per lei è stato importantissimo anche sui social.

I followers per lei sono circa 2 milioni, e non perdono occasione per commentare i tanti scatti in arrivo. Vestiti pazzeschi, fascino clamoroso, la capacità, visto un fisico allenatissimo, di indossare qualsiasi cosa e di essere sempre splendente. Un successone per lei, che anche di recente con una foto ha mandato letteralmente in delirio la community. Il vestito nero, con grandi occhiali e un profilo pazzesco, hanno incassato circa 300 commenti.

Fra like, cuori, e tantissima ammirazione anche da parte di altri vip, la Tatangelo incassa, sorride e ringrazia. E intanto c’è chi le chiede quali saranno i prossimi progetti in televisione dopo l’ennesimo successo musicale. Un dato però è certo. Di sicuro per lei arriveranno nuove richieste, perché il suo seguito è grandissimo e la capacità di fare spettacolo dal palco, sui social e in tv, è ormai consolidata e apprezzatissima.