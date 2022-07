Sabrina Salerno, bikini minuscolo nella natura selvaggia

Una serie di scatti per l’ennesimo delirio social: Sabrina Salerno è sempre di più icona di sensualità.

Estate caldissima per Sabrina Salerno, decisa ad alzare il livello con scatti da sogno, bikini pazzeschi, le forme di chi ha saputo negli anni preservare un dono pazzesco e alimentare il dibattito fra i fan.

Se le foto con le trasparenze in bella vista e quelle a bordo piscina hanno attirato la vostra attenzione, di certo resterete colpiti da una nuova galleria che rende tutto bollente. Pochi giorni fa la cantante e showgirl si è mostrata in una galleria di 5 scatti con maglia gialla bagnata che ha mostrato qualcosa in più del suo splendido fisico. Poi le foto nella natura selvaggia sempre in bikini strettissimo e adesso un’altra galleria che ha conquistato davvero tutti.

Sabrina Salerno è icona di fascino e sensualità, ed ha un merito per certi versi unico. Fin dagli esordi infatti la sua popolarità è stata altissima. Quel seguito però non ha mai conosciuto soste, e la bravura della Salerno sta tutta nella capacità di brillare sul palco, in tv, sui social e in ogni progetto messo in piedi in una carriera lunga e piena di successo.

Sabrina Salerno, bikini da urlo

Capita quindi che ogni scatto “regalato” alla community si trasformi in un vero e proprio delirio. Sabrina Salerno può considerarsi di fatto un influencer che fra collaborazioni con grandi marchi, e consigli a chi ormai da tempo la segue, incassa un boom di commenti positivi. Lo testimoniano i numeri, perché chi è appassionato di social network da bene che un milione e 200 mila followers rappresentano di certo una cifra da non sottovalutare.

La Salerno continua a stupire quindi, in una estate che procede ad un ritmo di post incantevoli. L’ultima galleria ha fatto nuovamente centro, e non è stato facile per noi della redazione scegliere la foto migliore fra le meraviglie postate da poco su Instagram. La Salerno si mostra infatti con un bikini strettissimo che mette in evidenza le splendide forme. In primo piano o di profilo la sostanza non cambia. Il fisico è davvero clamoroso, curato sotto ogni aspetto, messo in risalto inoltre con scatti fantastici. Il resto lo fa un volto attraente che da anni fa impazzire gli italiani. Provare a dare un’occhiata, siamo certi che non resterete delusi.