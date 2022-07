Barbara Pedrotti, bikini esplosivo al mare: curve pericolose

Barbara Pedrotti semplicemente immensa con il suo fisico da modella che non ha affatto bisogno di presentazioni né altro.

L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram è semplicemente da capogiro e, tra like e commenti sta avendo un grandissimo successo. Non potrebbe essere altrimenti per la nota giornalista, attivissima sui social come molte delle sue colleghe.

Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere anzi, questa occasione possiamo confermare che ha un pochettino esagerato. Non può che essere una grande notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non una sua foto per poter lasciare un bel “cuoricino” ed anche un commento di approvazione. Proprio come sta accadendo in questo momento con il passare delle ore: numero di like infiniti e commenti uno più positivo dell’altro.

Una Barbara in formissima: post Instagram da capogiro

Direttamente dal lido di Venezia vi mostriamo l’ultimo capolavoro fornito da una delle giornaliste più apprezzate nel panorama sportivo. Ovviamente parliamo di Barbara Pedrotti che non ha voluto mancare al solito appuntamento con il suo profilo social, ovvero quello di postare una foto che sicuramente avrà successo. Tanto è vero che, dopo neanche qualche ora dalla sua pubblicazione, stanno fioccando una quantità di like infiniti. Si è davvero perso il controllo visto che stanno aumentando con il passare del tempo. Il post nelle ultime ore ha fatto il giro di tutti i social, scatenando una vera propria reazione a catena tra like, commenti e condivisioni. Siamo lieti di annunciarvi che è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta che mettervi comodi e di guardare lo spettacolo fornito proprio dalla classe ’82 che tante emozioni e soddisfazioni ci ha regalato fino ad ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Una vera e propria opera d’arte, mettendo in risalto le sue forte esplosive ed un fisico impeccabile. Siamo consapevoli che, con questa descrizione, abbiamo aumentato alimentato la vostra curiosità in merito. Non vediamo l’ora che la nostra Barbara ci delizi con un nuovissimo scatto. Anche questa volta sorprende tutti quanti noi con uno scatto semplicemente divino. In posa avvolta dalle onde del mare, con tanto di abbronzatura stellare e costume bianco. Sorrido semplice unico: tanto sole e tanto mare per la carissima Barbara. Semplicemente perfetta, non potrebbe essere altrimenti. Uno scatto che già sta facendo il giro dei social network e che sta avendo molto successo.