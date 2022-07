Soleil e Dayane esagerano, nessuna traccia di intimo: vestiti pazzeschi

Dayane Mello insieme a Soleil Sorge compone una coppia esplosiva, la modella brasiliana in abiti microscopici che fanno immaginare tutto

C’è una ‘coppia’ che in questo inizio di estate 2022 sta davvero spopolando sui social, ed è quella composta da Dayane Mello e Soleil Sorge. Le due modelle hanno stretto un rapporto molto intenso sia dal punto di vista professionale che nella vita privata e si vedono sempre più spesso insieme, regalando ai rispettivi fan momenti da ricordare.

Dayane Mello più scatenata che mai, con Soleil Sorge è un sodalizio irresistibile

Entrambe seguitissime dal grande pubblico per le loro partecipazioni a svariati reality show, non si sono mai ‘incrociate’ nella stessa edizione ma hanno condiviso, in tempi sfalsati, importanti esperienze televisive che in qualche modo le hanno accomunate. Sia la brasiliana che la italoamericana hanno inoltre trascorsi di grande livello all’interno del mondo della moda, attraverso le quali hanno maturato una stima reciproca molto profonda. Il che le ha portate sia a collaborare, che a stringere un rapporto di vera amicizia, testimoniato, particolarmente di recente, dai post su Instagram dove appaiono sempre più spesso insieme. Il fascino di Dayane e Soleil, insieme, è una combinazione a dir poco letale. Con una particolarità in più: Dayane sta indossando sempre più spesso modelli disegnati da Soleil. Apparendo sempre più seducente ed irresistibile. Un capolavoro a cui è davvero difficile rimanere indifferenti, e la prova sta negli ultimi scatti di Dayane, da capogiro, a dir poco.

Dayane Mello, visioni celestiali: la scollatura spunta da sotto il top, il lato B contenuto a fatica dal body aderente

Un sabato sera insieme all’insegna del divertimento, dello stile, dell’eleganza, della sensualità. Gli abiti indossati da Dayane sono di gran pregio e soprattutto mettono in mostra tutta l’aura seducente incontenibile della modella brasiliana. Un top pailettato al di sotto del quale Dayane non indossa l’intimo, lasciando trasparire la vertiginosa scollatura. Ed è ancora più difficile mantenere l’autocontrollo di fronte al body aderente che fa risaltare la sua silhouette sinuosa, in special modo un lato B contenuto a fatica. Il vestito del resto è cortissimo e l’immaginazione fa in fretta ad accendersi. Il web, immediatamente, tributa a Dayane un autentico diluvio di like e messaggi. Da anni, è una delle bellezze più favolose del mondo dello spettacolo e anche questa volta ha colpito nel segno, eccome.