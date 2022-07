Elisabetta Canalis, il costume è microscopico: temperatura altissima

Elisabetta Canalis per l’ennesima volta lascia senza fiato gli ammiratori sui social, la showgirl esibisce fascino incontenibile in costume

Le vacanze estive di Elisabetta Canalis stanno regalando a dir poco spettacolo sui social. La showgirl sarda si conferma una delle regine assolute della community e uno scatto dopo l’altro continua a lasciarci senza fiato. Impossibile resistere al suo fascino senza tempo.

Elisabetta Canalis, una lunga estate italiana che è un sogno ad occhi aperti

Sono passati ormai diversi anni da quando abbiamo imparato a conoscerla. Il suo debutto come velina a Striscia la Notizia è stato un fulmine a ciel sereno, immediatamente la splendida ballerina sarda si è imposta come una delle bellezze più iconiche del Belpaese. Incarnando alla perfezione l’ideale di ‘velina’ e diventando termine di paragone inscalfibile. Chiunque sia venuta dopo di lei, nel popolare tg satirico, ha dovuto fare i conti con la sua scomoda eredità, anche se non sono mancate, come sappiamo, presenze che tale eredità l’hanno ben raccolta, diventando, a propria volta, icone intramontabili.

Ma come la Canalis c’è solo la Canalis. Una bellezza quasi divina, che non passa mai inosservata e che sembra riuscire, incredibilmente, a non risentire del trascorrere degli anni. Su Instagram, come detto, è una delle celebrità nostrane assolute, con quasi tre milioni e mezzo di followers. Che si stanno esaltando, in questa estate in cui, come di consueto, la Canalis sta trascorrendo lunghi periodi in Italia, ritornando alle proprie origini mentre durante l’anno vive negli Stati Uniti con la sua famiglia. Elisabetta sta riuscendo, incredibilmente, a superare ogni volta i propri limiti e a mettere in mostra una bellezza e un fascino sempre più provocanti.

Canalis, fisico perfetto che risulta incontenibile per il bikini: il web in delirio come sempre

Applausi a scena aperta anche per gli ultimi scatti in costume, a dir poco irresistibili. Il costume a due pezzi, molto colorato, è anche estremamente succinto e lascia ammirare quasi in purezza la sua silhouette sinuosa e ammaliante. Gambe perfette in primo piano, fianchi suadente, scollatura prorompente. Il tutto, fa come sempre effetto sui fan, che non possono fare a meno di osannarla a suon di like e messaggi di vera e propria adorazione. “Il giorno che ti incontrerò, potrò andarmene felice”, scrive un ammiratore tra i tanti. La perfezione di Elisabetta riesce sempre a stupirci e a infiammare l’atmosfera come non mai.