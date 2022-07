Inter, ritorno di fiamma in difesa: ecco il pupillo di Inzaghi

L’Inter non può più fallire un colpo: Inzaghi sceglie il difensore, ora si può davvero chiudere.

L’Inter rischia di incartarsi, in un mercato partito col botto che rischia però in qualche modo di fare arrabbiare la tifoseria nerazzurra.

Il blitz che potrebbe trasformarsi in un sorpasso chiaro della Juve per Bremer, e l’affare Dybala che ha premiato il lavoro certosino della Roma, non hanno fatto felici i tifosi. I bianconeri hanno infatti trovato la strada giusta per sorpassare Marotta, che rischia di restare col cerino in mano dopo aver praticamente avuto in pugno Bremer e aver probabilmente atteso troppo per chiudere il colpo.

Inzaghi chiede quindi un nuovo centrale, potrebbe valutare il blitz per Milenkovic, ma ripensa ad un calciatore che sarebbe importante per diversi motivi. Il primo è il legame col tecnico, il secondo è relativo ad una spesa che si certo non sarebbe insostenibile per l’Inter. I nerazzurri restano quindi in attesa. Provano a capire come intervenire per provare a convincere il Torino e il calciatore, ma si preparano a percorrere una strada che di certo non scontenterebbe il tecnico.

Inter, ora si stringe per il pupillo di Inzaghi

Una giornata di mosse e contromosse, di incontri fissati e poi rimandati, ma con un sorpasso della Juve per Bremer che sembra essere chiaro. Ecco quindi che la cessione di Skriniar al Psg può essere bloccata, per evitare di indebolire un reparto che negli ultimi anni è stato fondamentale per le vittorie. Resta però comunque la necessità di portare in nerazzurro un altro calciatore, e Inzaghi ha un piano b.

Il tecnico potrebbe infatti chiedere Acerbi, che per l’Inter potrebbe rappresentare una risorsa importante per molti punti di vista. Il primo è in un rapporto con l’allenatore che lo conosce bene e di certo lo farebbe inserire rapidamente trovandogli una collocazione adatta alla squadra. Il secondo è in una spesa limitata che in questa fase il club potrebbe sostenere senza grossi sforzi.

Ecco quindi che la strada sembra tracciata. L’Inter tenterà fino alla fine di portare Bremer a Torino, ma ha un piano b importante che porta ad una trattativa con la Lazio. Inzaghi questa volta chiede di non perdere tempo. L’affare, dopo tante voci, può chiudersi davvero, e poi resterebbe in corsa anche Milenkovic, in attesa di capire se da Parigi arriverà quella offerta irrinunciabile per Skriniar.