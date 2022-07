Shaila Gatta, spaccata e perizoma da urlo: visione spettacolare – VIDEO

Questa volta, Shaila Gatta, ha deciso di non regalarci la solita immagine che ci fa letteralmente impazzire sul suo profilo ufficiale Instagram. Ha voluto fare molto di più, tanto è vero che il contenuto è al limite dell’illegale e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi

Ovviamente ci stiamo riferendo ad un filmato di altissimo livello che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro, ma solamente essere visto con occhi bene aperti per non perdersi assolutamente nulla di quello che ci ha offerto. Uno spettacolo della natura, d’altronde non potremmo dire altrimenti. Se ancora non avete visionato il tutto vi consigliamo di rimanere qui e guardare attentamente il post – VIDEO

Shaila Gatta, vacanze bollenti: sempre più in forma

Nonostante sia in vacanza la mitica Shaila continua ad allenarsi. Un po’ si sano stretching e non solo è proprio quello che ci vuole in questi casi. Direttamente dalla Puglia, dove si sta godendo un periodo di meritato relax, si tiene in forma e lo fa nella migliore maniera possibile. Un graditissimo regalo per tutti i suoi follower che non potevano chiedere assolutamente di meglio a lei. Uno spettacolo della natura. Nel filmato, che a breve vedrete, potrete notare quanto sia in forma. Gambe sempre più in forma e ben allenate. Un qualcosa che merita di essere visto e rivisto. Proprio come se fosse una vera e propria opera d’arte. D’altronde non potrebbe che essere così. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta, di fare altro, che mettervi comodi e godervi lo spettacolo visto che ci sarà molto da divertirsi.

Shaila Gatta, l’allenamento si fa anche in vacanza: che visione – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@shaylinka)

L’allenamento si deve obbligatoriamente fare. Anche in vacanze e sotto un sole cocente. Non sono parole sue, ma sicuramente sarà il pensiero della velina di ‘Striscia la Notizia‘ che sta mandando completamente in tilt i suoi follower con questo filmato a dir poco straordinario. Un qualcosa che nessuno di noi si poteva mai immaginare. Non vi diciamo nulla, in questo caso sono gli occhi a parlare. Anzi, non una ma due cose: spaccata e perizoma. Niente altro. Non ci resta che augurarvi una buona visione e di divertirvi con il suo ultimo post decisamente incantevole.