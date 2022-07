Colpo a sorpresa in attacco: arriva Santander a zero

Santander pronto a cambiare maglia: un tecnico lo ha chiesto con forza e l’affare è decollato. Ecco dove giocherà.

Un gigante fra le maglie avversarie, che all’arrivo in Italia ha subito mostrato di essere un elemento molto valido prima di una lunga serie di infortuni che hanno condizionato alcune stagioni.

Al suo arrivo a Bologna, nella stagione 2018-19, fu subito fondamentale. Riuscì a mettere a segno 8 reti in 32 presenze, molte delle quali da titolare fisso. Nel campionato successivo, quello della sua consacrazione, non riuscì però a ripetersi. Gli stop fisici lo hanno condizionato, e da quel momento il suo score è calato. Negli ultimi tre anni il centravanti di Asuncion, in Paraguay, ha raccolto infatti solo 35 presente con sole due reti. Per lui è quindi il momento di cambiare aria, e l’offerta giusta sarebbe arrivata. C’è un club infatti che vuole puntare tutto su di lui dopo averlo conosciuto molto da vicino. Santander può restare quindi in Italia, anzi sono ore calde per un cambio di maglia che è al centro di una trattativa pronta ad essere chiusa.

Santander resta in Italia: trattativa chiusa

C’è stato un anno in cui Federico Santander ha brillato fra gol, assist e una presenza costante da titolare nell’attacco del Bologna. Quell’anno alla guida dei rossoblu c’era un tecnico che si affacciava alla Serie A, e che di attaccanti se ne intende. Era Pippo Inzaghi, che adesso vorrebbe ricreare quel feeling vincente. La Reggina infatti sta provando i tutti i modi a portare il centravanti sullo stretto, e dalle ultime informazioni in arrivo starebbe per chiudere il colpo. Emissari del hanno avviato i contatti e c’è stato subito l’ok del calciatore.

L’affare è quindi da considerarsi chiuso. Si tratta di un colpo di spessore per il calciatore che si è svincolato dal Bologna. Classe 1991, Santander in cadetteria rappresenta un innesto di grande qualità e dovrebbe firmare un biennale sui 450-500 mila euro più alcuni bonus.

A 31 anni ha deciso di accettare il pressing dei calabresi che sono stati spinti da Inzaghi a chiudere la trattativa. Quell’annata a Bologna Inzaghi non la dimentica e di certo Santander avrà un carta giusta per rimettersi in marcia. La Reggina tenta l’assalto alla Serie A, e con un centravanti di questo spessore ora tutto sarà più semplice pe il club.