Matilde Brandi alza la temperatura in Puglia: bikini bollente

Non ci basta solamente il caldo e le altissime temperature che il nostro paese sta vivendo. Adesso, con la loro presenza, stanno facendo aumentare ulteriormente il clima per via del loro essere troppo scottante e decisamente bollenti.

Ovviamente stiamo scherzando, ci mancherebbe altro. Anche se ci piacerebbe pensare che sia realmente così. Questo è il caso di Matilde Brandi. Per la showgirl televisiva italiana il tempo sembra non essere mai passato. Non è cambiata di una semplice virgola: per noi è rimasta sempre la stessa, proprio quando l’abbiamo conosciuta e vista per la prima volta nel piccolo schermo. Una visione a dir poco paradisiaca, l’ultimo post lo conferma – FOTO

Matilde Brandi, visione a dir poco paradisiaca

Non ci vuole molto per mandare i suoi fan al tappeto, ma in questa occasione possiamo confermare che si è decisamente superata. Non che nelle altre volte non lo abbia fatto, assolutamente no. Solamente che adesso ha completamente spiazzato tutti coloro che la seguono e che non si perdono un solo aggiornamento suo. Da rimanere sempre a bocca aperta e senza parole quando si parla di lei. Se non avete ancora visto il suo ultimo contenuto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete capitati nel posto giusto ed al momento giusto. Una immagine che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte proprio dei suoi fan che non hanno potuto fare altro se non applicare questo. Siamo consapevoli che stiamo aumentando, ulteriormente, il vostro livello di curiosità. Siamo lieti di annunciarvi che il grande momento sta finalmente per arrivare. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente alla visione completa da parte del suo contenuto che definire solamente “illegale” è assolutamente troppo poco. Eccovi accontentati e buona visione.

Matilde Brandi, bikini da urlo: fisico mozzafiato – FOTO

Una visione a dir poco paradisiaca. Per lei il tempo sembra davvero non essere mai trascorso. E’ identica proprio come la prima volta. In questo momento si sta godendo il relax della Puglia, precisamente dalla ‘Masseria Paretano‘ ci mostra la sua giornata trascorsa in piscina tra unno scatto e l’altro. Da visionare con la massima cautela possibile. Un bikini verde a dir poco da urlo. Occhiali da sole in bella vista, capigliatura bionda in bella evidenza ed un fisico che non ha assolutamente nulla da invidiare alle amiche e colleghe.