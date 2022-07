Elisa De Panicis, completamente nuda sul letto: visione paradisiaca

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Questo è l’effetto che provoca, sempre, la nostra Elisa De Panicis che sa sempre come sorprendere i suoi follower di Instagram. Proprio nelle ultime ore ha voluto aggiornare il suo canale ufficiale con un post a dir poco strepitoso

Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco. Quello che ci ha regalato è un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non ci credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta, di fare altro, che rimanere qui con noi per osservare il suo ultimo capolavoro che non poteva assolutamente passare inosservato. Una vera e propria gioia per i nostri occhi che fanno ancora fatica a crederci – FOTO

Elisa De Panicis, sul letto è incantevole

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita. Non si tratta affatto della prima volta che ci regala una perla del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata. Un qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente e che ci ha lasciato completamente spiazzati. Si è superata decisamente alla grande, lo possiamo confermare senza alcun tipo di dubbio. Tanto è vero che il suo post sta raccogliendo quello che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non si perdono un solo suo aggiornamento sui social network. Quello che a breve vedrete è semplicemente incantevole. Da rimanere senza parole. D’altronde, cosa mai si può dire in merito? Assolutamente nulla. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo perché ci sarà sicuramente da divertirsi.

Elisa De Panicis, decisamente da sballo: completamente nuda FOTO

Con uno sguardo così ci manda completamente al tappeto. Vince ancor prima di iniziare un possibile incontro. Uno sguardo a dir poco incantevole e che spiazza completamente tutti. Da come avete ben potuto notare non c’è assolutamente nulla: né reggiseno né altri tipi di coperture. Occhi che ti fulminano in un niente, lato superiore scoperto e si va a conquistare Instagram con una foto che merita tutti i successi di questo mondo. Dalla Spagna, precisamente da Ibiza dove si sta godendo questi giorni di relax, è veramente tutto. Alla prossima puntata con la nostra Elisa.