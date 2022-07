Inter, subito caos: tifosi furiosi per il colpo non gradito

I tifosi hanno chiarito la loro posizione sulla trattativa: arriva un secco no sulla traccia di mercato che segue il club.

C’è una parte di tifoseria che continua ad apprezzare il lavoro di Marotta. Lo scudetto non si dimentica, il colpo Lukaku è un capolavoro di tempismo e intuizione, e del resto sembra chiaro che Dybala e Bremer sono saltati per motivi da imputare al club e alla mancanza di risorse.

C’è però un’altra fetta di tifosi che mette tutta la società nel mirino per le recenti operazioni saltate, e che di certo non gradisce quella che potrebbe essere una nuova pista, anche molto concreta. Il mercato nerazzurro sembra infatti quasi totalmente chiuso con gli innesti dell’attaccante belga, di Bellanova e Asllani. Manca però solo un tassello. Con la partenza di Skriniar al momento congelata, anzi bloccata dalla necessità di non snaturare la squadra, mancherebbe solo un altro centrale per far rifiatare i tre titolarissimi e prendere il posto di Ranocchia.

Quel nome che Marotta e Ausilio valutano, e che ad Inzaghi farebbe comodo per molti motivi, non scalda però il cuore dei tifosi, e il motivo è abbastanza chiaro. Arrivano infatti messaggi diretti via social, e i nerazzurri ora riflettono. Rompere gli equilibri, in questa fase, non sarebbe di certo un fattore semplice da gestire.

L’Inter valuta l’innesto per la difesa, dai tifosi arriva un secco no

L’obiettivo è chiaro. Inzaghi vuole un difensore, Marotta sa di doverlo cercare ma ha un budget risicato, e ogni nome che può fare sognare i tifosi potrebbe trasformarsi in un boomerang se mancano le risorse per affondare il colpo. Ecco quindi che la ricerca avrebbe portato ad un obiettivo che l’Inter reputa interessante per una lunghissima lista di motivi. La scelta potrebbe infatti ricadere su Acerbi che non costa molto, assicura esperienza e affidabilità, accetterebbe di non essere un titolare fisso e soprattutto è molto legato ad Inzaghi.

Il tecnico conosce pregi e difetti di un centrale di sicuro affidamento, che nella passata stagione però ha sofferto oltremodo il modulo spregiudicato di Sarri, e si è reso protagonista di un episodio che ha fatto infuriare i tifosi biancocelesti. Proprio quello sarebbe infatti il motivo della valanga di “no” alla trattativa che sono giunti via social. Quel sorriso ripreso dalle telecamere nella rimonta del Milan proprio contro la Lazio è stato il motivo della rottura con i suoi tifosi, ma anche quelli nerazzurri non perdonano un episodio che di fatto spinse i rivali rossoneri allo scudetto.

Per molti sarebbe meglio puntare su qualche giovane di una Primavera bella e vincente, per altri bisognerebbe invece affondare il colpo per tentare di arrivare a Milenkovic. Un dato di fatto però è chiaro. Acerbi per i tifosi dell’Inter sembra un innesto sbagliato, ma al momento il club continua a valutarlo.