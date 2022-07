Zaira Nara, perizoma inesistente: decisamente troppo mini – FOTO

Zaira Nara ci regala un’altra deliziosa perla che arriva direttamente dal Ibiza. Non è assolutamente un mistero che la stessa, in compagnia della sorella Wanda, si stanno rilassando nell’incantevole isola spagnola

Non è un caso che, da quando sono giunte lì, le temperature del posto si sono notevolmente alzate. Tanto è vero che il clima si fa decisamente più bollente quando le due decidono di posare delle foto che stanno infiammando (non poco) i social network. Se non ci credete allora guardate proprio l’ultima fornita da Zaira che sta incantando semplicemente i suoi follower che non potevano chiedere assolutamente di meglio – FOTO

Zaira Nara, visione paradisiaca: ad Ibiza comandano loro

Ad Ibiza c’è una coppia che comanda. Non lo sapevate? E’ proprio quella formata dalle sorelle Nara: Zaira e Wanda. Quest’ultima, dopo aver trascorso un bel po’ di settimana insieme alla sua famiglia, si è concessa di trascorrere questi giorni in compagnia della sorellina più piccola. A quanto pare le due stanno dando un vero e proprio spettacolo nell’isola spagnola. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti. Quando si parla di loro il livello è altissimo, nel vero senso della parola. Possiamo accontentarci anche di questo selfie da parte di Zaira, ma proprio lei ha voluto fare molto di meglio e sicuramente con un altro look che definire “devastante” è assolutamente troppo poco. Da come avete ben potuto capire dal titolo ci ha regalato una perla direttamente in perizoma. Semplicemente fantastica visto che mette in risalto il suo straordinario fisico. Se ancora non avete visto il tutto vi consigliamo di rimanere qui con noi e di guardare attentamente lo spettacolo che ci ha appena offerto. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo perché ci sarà sicuramente da divertirsi.

Zaira Nara, perizoma in bella vista: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qu, un perizoma che sembra quasi si rimpicciolisca sempre di più. Un lato ‘B’ messo così, in bella evidenza, non lo avete mai visto fino ad ora. Non si tratta affatto di una sorpresa da parte sua, ma possiamo confermarvi che si è decisamente superata con questo scatto che sta raccogliendo quello che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di molti dei suoi fan che non stavano aspettando altro se non un post dove poter lasciare il proprio “cuoricino”. Proprio come ha fatto la “Wandona” internazionale. Il tutto tra un mare ed un cielo azzurro che meritano decisamente.