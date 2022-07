Riscatto Napoli, doppio colpo in difesa ma è caos tifosi

Con la cessione di Koulibaly al Chelsea, il Napoli ha l’estremo bisogno di prendere almeno 2 difensori centrali di cui uno è già a Dimaro.

Poche ore dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, il Napoli di Spalletti si è subito messo all’opera per cercare un sostituto che sia all’altezza della compagine partenopea. Con Ostigard, il Napoli non ha per nulla coperto la cessione di Koulibaly anzi, serve qualcosa in più anche per risollevare il morale dei tifosi.

Spalletti non avrà di certo preso bene la cessione del difensore senegalese, tant’è che ha chiesto alla società una reazione sul mercato. Tanti nomi per la difesa azzurra ma che non convincono fino in fondo il tecnico ex Roma e Inter. Se per Ostigard, il Napoli ha già chiuso tutto ed il calciatore è già a Dimaro, per il sostituto di Koulibaly le candidature sono più che aperte. A tener banco le problematiche in casa Napoli sono anche i tifosi, stanchi di vedere una società che non sa come reagire e che spesso pecca con scelte non proprio esaltanti.

Dopo Ostigard, ecco in arrivo un altro colpo in difesa

Dopo Koulibaly, il Napoli dovrà prestare molta attenzione con il centrocampo, in particolar modo Fabian Ruiz. Lo spagnolo non rinnoverà con il Napoli e molto probabilmente andrà via a parametro zero il prossimo anno. Su di lui, squadre come Atletico Madrid e Real Betis hanno già preso info in merito alla sua situazione contrattuale. Giuntoli nel frattempo è a lavoro per il sostituto di Kalidou Koulibaly. Kim, difensore coreano, sarà il suo sostituto, con il Napoli che ha pagato la clausola da 20 milioni di euro. Il nome di Francesco Acerbi aleggia ancora in casa Napoli, con il calciatore che potrebbe essere il profilo ideale per età ed esperienza. In uscita dalla Lazio, dopo l’arrivo soprattutto di Romagnoli, Acerbi è alla ricerca dell’ultimo contratto importante prima di chiudere la sua carriera.

La Lazio dal canto suo, lascerebbe partire senza problemi il difensore: richiesta di circa 5 milioni di euro. Ora la palla però passa al Napoli, con i tifosi che continuano ad invocare a grande voce la cessione del club. In questo senso, non sono pervenute offerte degne di nota ad Aurelio De Laurentiis. Tanto pessimismo intorno all’ambiente partenopeo e, nonostante sia solo Luglio, molti tifosi pensano che questa potenzialmente potrebbe essere una delle stagioni più deludenti e disastrose dell’era De Laurentiis. Staremo a vedere dunque quali saranno i prossimi movimenti di mercato in casa Napoli.