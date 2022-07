Guendalina Tavassi, perizoma e bikini: bollente al mare

L’estate di Guendalina Tavassi si infiamma: la galleria manda in tilt la community con scatti pazzeschi in arrivo durante le vacanze.

Travolgente, sensualissima, molto amata dal pubblico. Guendalina Tavassi è uno di quei personaggi che mettono d’accordo un po’ tutti, e il motivo è chiaro ormai da tempo.

Fin dagli esordi al Grande Fratello la sua sensualità le diede un buon seguito da parte del pubblico che apprezzava la sua spontaneità, la capacità di essere legata alla famiglia e agli amici, e anche quel fisico esplosivo che non è passato mai inosservato. Dalla casa più spiata d’Italia per lei è arrivato il successo. Interviste, presenze nei programmi, poi una chiamata per approdare all’Isola dei famosi. Gli autori l’hanno fortemente voluta, il pubblico l’ha sostenuta ed è rimasto colpito dal suo addio al programma per tornare dalla famiglia. Del resto, in tanti pronosticavano per lei una finale scontata ed hanno reagito male all’uscita dal programma pur sottolineando una scelta giusta e di cuore.

Anche in studio però il suo fascino ha conquistato tutti. Dai bikini in spiaggia sull’Isola ai look travolgenti il passo stato breve e in sostanza non è cambiato nulla. Guendalina Tavassi infatti è sempre molto amata dal pubblico, e anche sui social fa registrare numeri importanti incassando complimenti di continuo.

Guendalina Tavassi, foto da urlo in spiaggia

In questa estate abbiamo avuto modo di ammirarla in diversi momenti e non è stato mai semplice scegliere una sola foto. Fra look fantastici per le serate, bikini che mettono i evidenza il suo fisico molto curato e primi piani clamorosi, i fan hanno infatti tanto da guardare, e a giudicare dai like apprezzano. Anche l’ultima galleria ha infatti incassato un boom di commenti, e il motivo è chiarissimo dando uno sguardo agli scatti regalati al pubblico.

In sei foto la Tavassi manda in delirio i fan e incassa in pochi minuti circa 200 commenti. La showgirl si mostra con un bikini coloratissimo che evidenzia qualcosa in più. Mostra le splendide forme, il volto accattivante, e poi con un sorriso magnetico cambia posizione mostrando un fisico davvero travolgente. In un attimo nella sua pagina, ricca di scatti da restare a bocca aperta, si scatenano le reazioni.

C’è chi le scrive di essere al cospetto di una delle donne più esplosive su Instagram, chi la reputa “stupenda come sempre”, e chi ribadisce che Guendalina Tavassi è una bomba di sensualità. In effetti, dando un’occhiata alla galleria in 6 scatti, è difficile non essere d’accordo con i complimenti che le arrivano. Guendalina stupisce sempre, e in tanti già sperano di vederla in tv anche nella stagione che è ormai alle porte.