Cristina Buccino, il costume è ‘aperto’ davanti: si vede tutto

Estate rovente per Cristina Buccino: nuovi scatti alzano la temperatura, e il costume questa volta quasi sparisce.

Tempo di vacanze, di mare, di costumi che rendono le Vip italiane sempre più ricercate, apprezzate e soprattutto sensuali sui social.

Dai luoghi presi d’assalto dai personaggi famosi arrivano video e istantanee di posti magnetici, ma anche di donne bellissime che continuano a lasciare le community a bocca aperte. Fra queste c’è Cristina Buccino. Quando si parla di lei è scontato associare tutto al mondo dei social. Del resto la splendida influencer ne ha fatto una professione, aprendo una agenzia che a giudicare dai suoi numeri lavora e bene.

Lei è infatti ad un passo dai 3 milioni di followers, ed è un numero non solo importantissimo, ma che le consente di incassare costantemente reazioni e commenti che vanno tutti nella stessa direzione. Sensuale, con un fisico pazzesco, soprattutto pronta a condividere i momenti i lavoro e relax con i suoi “seguaci”. La Buccino non perde un colpo, e anche in occasione dell’ultimo viaggio di una estate spesa e divisa fra mare e aerei, sono arrivati scatti in bikini che hanno letteralmente travolto la community.

Cristina Buccino, il costume quasi non al copre

Un fisico allenatissimo e molto curato, l’abbronzatura a rendere tutto più sensuale, un volto che incolla allo schermo. Cristina Buccino è una delle influencer e imprenditrici digitali più seguite in Italia, e da lei i fan attendono sempre un contenuto nuovo, quella foto o il video in grado di alzare le temperature. Da Mykonos a Ibiza, fra lavoro e momenti di relax, la sua estate è stata ricca di impegni, che si sono trasformare in istantanee da sogno “regalate” alla community.

Dopo aver postato con un bikini verde, e aver regalato un primo piano del lato A in cui ha osato qualcosa di più mandando in tilt i fan, arriva un nuovo scatto che lascia senza parole. La Buccino infatti si mostra con un costume in uno scatto preso dall’alto, e il risultato è ben evidente. Non solo nei commenti, ma proprio nella potenza della foto, che mette in evidenza un fisico pazzesco.

“Sei bellissima”, e ancora “Dea”, ma anche e addirittura un “Sono innamorato perso di te”. Vere e proprie dichiarazioni per una donna che continua a stupire e conosce tutti i segreti dei social network. La vera chiave per entrare nel cuore degli italiani però è stata la sua bellezza. Le ha permesso di lavorare in tv, di diventare amatissima influencer, di collaborare con i brand di moda. Il tutto unito alla capacità di essere presente e incisiva sui social che l’ha resa una vera e propria imprenditrice molto amata e per certi versi imitata.