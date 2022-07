Melita Toniolo, bikini troppo mini: perizoma sparisce del tutto

Non potevamo chiedere diversamente. Puntualmente è arrivato un vero e proprio dono che i nostri occhi stanno ancora ringraziando per lo spettacolo offerto. Ovviamente ci stiamo riferendo all’ultimo post fornito da Melita Toniolo – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Lo spettacolo è assolutamente assicurato. D’altronde, quando si parla di lei, non si sbaglia mai. In realtà è proprio la nativa di Treviso che non ha mai fallito un colpo. Non ha mai “toppato” in ogni post che ha pubblicato. Tanto è vero che ha sempre riscosso un successo molto importante. Proprio come questo che sta raccogliendo il successo che merita.

Melita Toniolo, visione paradisiaca: piscina bollente

La piscina si fa sempre più bollente, ma non per via del sole che batte forte sull’acqua, ma solamente per la presenza in porta da parte della donna inquadrata in foto. In realtà ci basterebbe anche questo selfie che si è scattata qualche settimana fa, ma l’ex concorrente del ‘Grande Fratello‘ ha voluto decisamente strafare regalandoci una vera e propria perla che noi siamo pronti a custodire con cura. Noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole nel visionare il suo post che può essere abbinato, senza alcun tipo di dubbio, ad un capolavoro di arte contemporanea. Se pensate che stiamo esagerando allora non vi resta che attendere qualche altro rigo per poter vedere, con i vostri occhi, quello che la stessa ci ha donato. Siete pronti per poter visionare il tutto? Allora non vi resta di fare altro che mettervi comodi e annullare tutti i vostri impegni visto che sarete impegnati in qualcosa di molto più interessante e che non può passare assolutamente in secondo piano.

Melita Toniolo, il bikini è sempre più mini: lato ‘B’ in bella mostra – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Un attimo di relax è proprio quello che ci vuole per staccare la spina dal mondo del lavoro. Anche se lei ha decisamente esagerato visto che il contenuto è davvero di altissimo livello. Non solo: le temperature aumentano notevolmente grazie a questa vera e propria opera d’arte. Un lato ‘B’ che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione né altro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Lo sguardo, sempre più sexy e sensuale, è una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere altrimenti.