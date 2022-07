Giorgia Rossi, gambe da sballo: anche Marotta in evidente difficoltà

Un nuovo post pubblicato direttamente dalla mitica Giorgia Rossi che sta incantando, decisamente, il mondo di Instagram. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che il contenuto è davvero di altissima qualità. Guardare per credere – FOTO

Se non avete ancora visto il tutto (e non avete capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Tra pochissime righe siamo pronti ad accontentare le vostre richieste pronte per essere esaudite. Tanto è vero che anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si trova davvero in seria difficoltà di fronte ad una delle giornaliste più apprezzate.

Giorgia Rossi, da guardare con molta cautela…

Se pensate di aver visto tutto direttamente dal suo account di Instagram vi sbagliate davvero di grosso. Questa volta, la nativa di Roma, si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. A pochi giorni, dall’inizio della nuova stagione, l’incantevole giornalista ha voluto intervistare alcuni componenti dell’Inter pronti ad affrontare questo nuovo campionato. In particolar modo l’amministratore delegato della società, Beppe Marotta, che ha rilasciato qualche dichiarazioni. Sicuramente avrà parlato, ma inevitabilmente non ha potuto staccare gli occhi di dosso nei confronti della stessa Rossi che si è davvero superata e lo ha fatto capire nella migliore maniera possibile. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza fiato. Inutile ribadire che il contenuto sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non possono ancora credere ai loro occhi. Adesso, però, concentriamoci e andiamo a visionare il suo ultimo capolavoro che deve essere visto con la massima cautela da parte di tutti quanti voi.

Giorgia Rossi, gambe da ‘Basic Instinct’: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente e incantevole che mai. Anche questa volta ha fatto vedere e capire a tutti le sue infinite qualità che non possono di certo passare inosservate. Un vero e proprio capolavoro, su questo davvero nessuno può dire nulla. In particolar modo le sue meravigliose gambe messe in questa posizione ricordano molto la mitica Sharon Stone nel film ‘Basic Instinct‘ quando, con quel movimento, mandò in tilt gli altri attori e tutto il pubblico. Stesso discorso vale anche per la 35enne che si è davvero superata. Una vera e propria opera d’arte. Da rimanere senza parole e incantati come non mai.