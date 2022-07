Ines Trocchia, la piscina si fa bollente: perizoma esagerato – VIDEO

Ines Trocchia in uno dei primi piani più provocanti di sempre, la modella da’ le spalle all’obiettivo ma non importa: visione paradisiaca

Una delle bellezze italiane più apprezzate, anche all’estero, di gran lunga una delle più celebri del momento. Ines Trocchia si è affermata come modella di fama internazionale, travalicando da tempo i confini nostrano e diventando una star anche negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

27 anni, Ines si è fatta notare in questi anni per essere un volto richiestissimo da prestigiosi brand e avendo popolato le prime pagine di importanti magazine. Basti citarne uno, Playboy, per dare la misura di quanto il suo fascino non passi assolutamente inosservato, anzi. Ines, di origini napoletane, è nota agli amanti del calcio per essere una grande tifosa dell’Inter. Non solo, in passato ha anche partecipato più di una volta come soubrette a importanti trasmissioni sportive. Su Instagram, ha un seguito piuttosto numeroso, di oltre un milione e mezzo di followers. I tanti ammiratori, almeno per il momento, dovranno però mettersi il cuore in pace. Quello di Ines è impegnato, infatti la modella si sta godendo relax e vacanze a Bali, una meta paradisiaca, insieme al suo fidanzato. Si tratta del modello statunitense Levi Conely. I fan possono, tuttavia, consolarsi con i soliti scatti e video che Ines regala loro, mettendo in mostra tutto il suo fascino senza limiti, che ormai conosciamo bene e che è uno spettacolo che non annoia mai.

Ines è in formissima e a dimostrarlo basta il primo piano che ci offre nel video della sua colazione. Seduta sul bordo della piscina, si rilassa e assaggia prelibatezze da un vassoio. La visione è incantevole e si fa rovente, poggiando gli occhi sul suo lato B a dir poco maestoso. Curve del posteriore pazzesche, esaltate da un perizoma striminzito e super seducente. Impossibile resistere e rimanere indifferenti, la platea dei fan di Ines su Instagram non può che celebrarne immediatamente la sensualità spaziale e provocante, con un autentico diluvio di like e con commenti entusiasti che arrivano a profusione. L’ennesimo trionfo social di Ines, che si conferma una delle bellezze italiane più in vista e più ammalianti di tutto il web e non solo.