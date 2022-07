Il futuro di Domenico Berardi potrebbe riservare importanti sorprese: intanto l’esterno del Sassuolo annuncia la svolta.

Il suo nome quando apre il mercato torna ciclicamente. Come un tormentone, perché ormai da anni il classe 1994 stupisce e incassa il corteggiamento da parte di tanti top club.

Domenico Berardi è ormai una grandissima realtà del calcio italiano. Un esterno offensivo che dopo gli esordi rifiutò la Juve. Quel no secco per restare in neroverde, in una squadra in cui sarebbe potuto crescere e migliorare, fece scalpore. Tante squadre però hanno provato spesso a convincerlo e a lanciare messaggi al Sassuolo. Berardi a 28 anni potrebbe essere nel momento caldo di una carriera che nella passata stagione gli ha regalato grandissime soddisfazioni.

Reti e assist hanno scandito il suo campionato, e anche in questa sessione estiva non sono mancate le chiacchierate per capire la sua reale intenzione di abbracciare un nuovo progetto. Intanto, sul suo futuro, arrivano novità importanti, perché da qui alla chiusura del mercato manca un mese, e tutto può accadere.

Berardi annuncia importanti novità

Si è parlato della Juve, del Milan, ma per molti esperti di mercato Berardi potrebbe restare un altro anno a Sassuolo. L’addio di Scamacca e quello probabile di Raspadori, corteggiatissimo dal Napoli, potrebbero spingere Carnevali e il Sassuolo a blindarlo come già accaduto in passato. Il calciatore, intervistato durante il “Magnanelli day”, ha chiarito la sua posizione, ma un dato è certo da anni. I nervoerdi per lui sono una priorità.

Dopo aver lodato il suo ex capitano, l’attaccante calabrese ha parlato del suo futuro. “La 10? Ho deciso di cambiare maglia – ha ammesso – poi c’è il mercato, vedremo”. La porta resta quindi aperta, ma un altro dato sembra da tempo chiarissimo. Il Sassuolo valuta il suo gioiello almeno 40 milioni. Una cifra importante per un calciatore che vale questa somma e lo ha dimostrato da tempo, ma anche un ostacolo abbastanza pesante per chi vuole bussare in casa del Sassuolo. I grandi club sono avvisati. Non sarà semplice piombare su un calciatore dalla valutazione molto alta che però può spostare fin da subito gli equilibri. Ed è questo il fattore che potrebbe cambiare rapidamente le carte in tavola e spingere qualcuno a tentare il clamoroso blitz.