Paola Di Benedetto di spalle lascia tutti senza fiato: perizoma troppo mini

Questa volta, però, a condividere il post non ci ha pensato direttamente la protagonista ufficiale di questo articolo, ma la sua pagina fan che non si perde un solo attimo di tutto quello che la nota influencer fa sui social network

Il contenuto è decisamente di altissimo livello e merita di essere visionato, con la massima attenzione, da parte di tutti quanti noi che non possiamo fare altro che rimanere incantati in merito a quello che ci ha donato. Una immagine che non sta davvero né in cielo e né in terra e che fa vedere a tutti i suoi fan un magnifico panorama. Non solamente il mare ed il cielo che fanno la loro bellissima figura, ma soprattutto la mitica classe ’95 – FOTO

Paola Di Benedetto, di spalle è divina: che spettacolo

Non si tratta affatto di una sorpresa, ma di una piacevole conferma. Anche in questa occasione non si può menzionare il fatto di quanto ci abbia sorpreso nuovamente la nostra Paola di Benedetto. Nell’ultimo periodo si è sentito molto parlare di lei, soprattutto per quanto riguarda il suo lato sentimentale ed amoroso. Per chi non lo sapesse da poche settimane è fidanzata con il cantante e nuovo giudice di ‘X Factor’, Rkomi. Il suo vero nome, però, è Mirko Manuele Martorana ed ha anche partecipato all’ultima edizione del ‘Festival di Sanremo’ con la canzone ‘Insuperabile’ che sta diventando un vero tormentone estivo e che tutte le spiagge italiane stanno cantando ed anche ballando. Adesso, però, torniamo a parlare nuovamente della sua fidanzata e del grande regalo che ci ha donato la sua pagina fan su Instagram. Uno scatto che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Siete curiosi di vedere una delle sue opere? Non vi resta che mettervi comodi visto che lo spettacolo sta per iniziare.

Paola Di Benedetto, visione paradisiaca: il perizoma “sparisce” – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Anche la nativa di Vicenza si sta godendo un periodo di meritato relax. Le sue vacanze stanno andando a gonfie vele ed è ancora lontano il momento in cui dovrà riattaccare la spina con il mondo del lavoro. Una immagine che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che sono rimasti letteralmente incantati da questo post. Il suo perizoma tende quasi a “sparire”. Da guardare con molta cautela.