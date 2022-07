Milan, non solo De Ketelaere: Maldini pronto a chiudere altri due colpi

Il Milan dopo il colpo De Ketelaere non si ferma: Maldini in azione per altri obiettivi di mercato per sistemare la difesa ed il centrocampo.

Un Milan sempre più al lavoro in ritiro per preparare al meglio l’inizio della nuova stagione Il club rossonero è attivissimo sul mercato: Charles De Ketelaere effettuerà le visite mediche lunedì, con Maldini che ha compiuto un capolavoro nella trattativa con il Club Brugge. Ora la leggenda dei rossoneri vuole battere il colpo anche in difesa e centrocampo.

Un Milan che continua a operare sul mercato per potenziare la rosa ma non solo. Si fanno largo le ipotesi cessioni per Saelemaekers e Gabbia, con quest’ultimo che piace tanto in Italia. Nel frattempo si continua a lavorare con il Chelsea per Ziyech, con quest’ultimo che spinge per la sua cessione al Milan. L’esterno ex Ajax non è considerato un’alternativa a Charles De Ketelaere. Tanto lavoro dunque per Maldini e Massara sul fronte mercato, mentre la squadra continua la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. Un super Milan in queste amichevoli estive, con Yacine Adli assoluto protagonista. Il centrocampista francese sta davvero stupendo tutti, con prestazioni degne di nota e grande spirito di adattamento all’ambiente rossonero. Il centrocampista tanto cercato potrebbe essere già in casa. Dopo la partenza di Frank Kessié direzione Barcellona, Maldini e Massara hanno provato a chiudere per Renato Sanches ma senza successo.

Milan, mercato già finito? Ecco le possibili mosse dei rossoneri

Un Milan che sembrerebbe essere già al completo. Una rosa già competitiva, con tanti elementi nuovi e con un De Ketelaere in più. Da vedere però se i rossoneri faranno qualcosa in difesa, con Ndicka vero obiettivo per i reparto difensivo dei rossoneri. Mila che tratta l’Eintracht di Francoforte per il difensore centrale. La nostra redazione è felice di sapere che il nome del centrale francese sia uscito dopo la nostra esclusiva, con il Milan che tratta il calciatore sin da Gennaio. Evan Ndicka è da tempo uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera, con il francese che è reduce da grandi stagioni in Germania.

Forza fisica, abilità nel gioco aereo e ottima impostazione dal basso, rendono per caratteristiche il giocatore giusto da affiancare a Tomori. In scadenza a Giugno del prossimo anno, l’Eintracht chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con il Milan che però ne offrirebbe la metà. Le parti continuano a lavorare su questa trattativa. Ndicka ha già dato un parere più che favorevole ad un eventuale trasferimento al Milan. Presto nuovi contatti tra i due club, con Pioli che, intanto, avrà a disposizione nei prossimi giorni De Ketelaere.