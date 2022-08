Megan Fox e Kourtney Kardashian bollenti insieme col perizoma

Megan Fox e Kourtney Kardashian realizzano il sogno dei fan: tre scatti privati e le community vanno in tilt.

Qualcuno ha sottolineato di non credere ai propri occhi nei commenti. I tre scatti privati hanno mandato in estasi le community perché questa volta Megan Fox e Kourtney Kardashian hanno alzato davvero le temperature.

Venti milioni di followers per Megan Fox, addirittura 193 milioni per l’imprenditrice e modella statunitense, e quando i numeri e il loro fascino si uniscono, è lecito attendersi qualcosa di clamoroso. Gli scatti privati in arrivo hanno infatti scatenato un boom di commenti di ogni genere, in arrivo dai fan di tutto il mondo.

Megan Fox ha infatti deciso di postare tutto su Instagram con una battuta che rende l’idea di quanto siano pazzesche. “Iniziamo un Onlyfans?”, scrive, e in meno di 10 ore arrivano 20mila commenti. “Siamo così carine risponde la Kardashian”, ma a giudicare dalle frasi dei followers che sognano letteralmente dopo averle viste, quelle istantanee private hanno scatenano ogni tipo di fantasia.

Megan Fox e Kourtney Kardashian letteralmente pazzesche

Quando si parla di due donne dalla notorietà incredibile, e dal fascino che ha raggiunto ogni angolo del mondo, è lecito aspettarsi di tutto. Megan Fox ha deciso di stupire ancora, postando 3 scatti in intimo insieme a Kourtney Kardashian. Non sono solo i look scelti e i volti ammalianti ad aver generato un boom di consensi, ma anche le pose assunte e “date in pasto” ai fan che le hanno divorate sui social.

La prima foto è infatti divisa in due parti, una delle quali tagliata ma che lascia immaginare la posizione delle due attrici, la seconda, presa dall’alto, inquadra invece i volti e regala qualcosa in più. Poi un’altra immagine in bagno, in cui la Fox è seduta e la Kardashian è sopra di lei e si copre con poco o nulla. Linguacce ai followers che intanto scorrendo scoprono l’ultima istantanea, questa volta su letto.

Forme esplosive, volti affascinanti che incollano allo schermo e pose che rendono tutto ancora più piccante per una galleria che fa centro e travolge letteralmente la community. Noi ne abbiamo scelto una che rende l’idea, ma questa volta Kourtney e Megan hanno davvero esagerato. Se non ci credete date un’occhiata anche alle altre. Siamo certi che resterete a bocca aperta.