Federica Nargi, la camicia si apre pericolosamente: lato A ipnotico

L’ultimo post, pubblicato direttamente dalla sua pagina ufficiale Instagram, sta facendo molto discutere. Ovviamente in maniera positiva, ci mancherebbe altro. Federica Nargi sa sempre come sorprendere i suoi follower con degli scatti che fanno rimanere tutti quanti noi senza fiato

La sua magnifica vacanza nell’isola spagnola di Formentera procede secondo i piani. Non si tratta affatto della prima volta che la famiglia Matri si reca lì per staccare un po’ la spina dal mondo del lavoro. Il suo contenuto è sicuramente da brividi e ha mandato completamente in tilt i suoi fan che non stavano aspettando altro se non un suo post dove poter lasciare il proprio “cuoricino” ed anche commento di approvazione. Guardare per credere – FOTO

Federica Nargi, Formentera diventa sempre più bollente

Non c’è assolutamente da meravigliarsi: quando Federica Nargi è atterrata, in quel di Formentera, le cose sono notevolmente cambiate. Ovviamente sempre in positivo. I contenuto che ha postato direttamente sui social sono a dir poco strepitosi. Proprio come nell’ultimo caso in cui ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. Nel suo ultimo post ne ha pubblicato varie di foto ed è stato molto difficile per noi della redazione scegliere quale potesse andare bene da pubblicare visto che avevamo completamente l’imbarazzo della scelta. Poi la scelta è ricaduta esclusivamente su una che, siamo completamente sicuri, vi farà perdere la testa. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma possiamo assicurarvi che in questa occasione si è decisamente superata. Da non credere. Adesso, però, andiamo a visionare il suo capolavoro. Quali sono i protagonisti di questa opera d’arte? Lei, la camicetta ed il suo bikini che le dona alla grande. Buona visione.

Federica Nargi, la camicetta si apre ed il bikini è in evidenza – FOTO

Sorridente come non mai. Proprio come l’abbiamo sempre vista ed ammirata sul piccolo schermo. La bellissima (quasi) 32enne si concede un attimo di pausa pranzo ed ovviamente pensa ai suoi fan. Un regalo piuttosto gradito: una immagine che non poteva assolutamente passare inosservata. Un pantaloncino bianco fin troppo corto, camicetta bella aperta ed un bikini marrone messo in evidenza che esalta tutte le sue meravigliose qualità. Da rimanere incantati e soprattutto senza parole. Quel sorriso che si mette completamente ko e quella bellezza che solamente la nativa di Roma riesce ad emanare ci manda al tappeto. Continua sempre così, Federica.