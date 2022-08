Ora Maldini non si ferma più: chiude altri due colpi in settimana

Paolo Maldini ha chiuso per De Keteleare e si prepara ad un rush finale scoppiettante: pronti altri due colpi.

L’arrivo in aereo ha chiuso un capitolo per certi versi estenuante. Il Milan è riuscito a strappare De Keteleare al Bruges, ed ha sistemato la prima casella urgente per Pioli.

A 10 giorni dall’inizio della Serie A il tecnico ha bisogno di certezze e soprattutto di tempo per fare inserire al meglio i nuovi innesti, e per questo il club vuole accontentarlo chiudendo tutti gli affari in tempi brevi. Gli obiettivi sono chiari, almeno nei ruoli, e Pioli chiede a gran voce un centrocampista di qualità e un centrale che non per forza dovrà essere un titolare, ma che abbia affidabilità per garantire minuti e ricambi importanti in una stagione m cui gli obiettivi sono tanti.

Ecco perché Maldini ha intensificato i contatti con due calciatori ed è pronto a porre dei paletti alle trattative. Tutto e subito, oppure si approfondiranno nuove piste, ma la sensazione è che quegli obiettivi da tempo nel mirino saranno a breve due calciatori rossoneri per la soddisfazione di Pioli e dei tifosi rossoneri.

Milan, due colpi pronti: in settimana si chiude

Maldini tace, lavora a testa bassa e vuole fare in fretta. Il prossimo colpo quindi sembra già chiaro. Per Renato Sanches il Psg ha fatto un importante passo in avanti nella serata di martedì trovando un accordo con il Lille proprietario del cartellino del portoghese. Ecco quindi che il calciatore potrebbe non arrivare a Milanello come invece sembrava dovesse accadere fino a qualche mese fa. La dirigenza rossonera però non si ferma qui ed ha già individuato in Sarr del Tottenham il giusto profilo.

Contestualmente i rossoneri lavorano anche per la difesa. Dei tanti nomi fatti sarebbe rimasto solo un candidato, e avrebbe già chiarito l’intenzione di trasferirsi a Milano per iniziare una nuova avventura in Serie A. Tanganga, che sembrava ad un passo dai rossoneri, è stato superato da Diallo. Il Tottenham continua a chiedere un riscatto che non trova d’accordo i rossoneri, decisi a cambiare quindi obiettivo.

Diallo potrebbe infatti arrivare in prestito, e sarebbe importante anche per un altro motivo. Il calciatore del Psg può anche ricoprire il ruolo di esterno di sinistra, e la sua duttilità fa al caso di Pioli, maestro nella gestione degli elementi in gruppo. Ecco perché il Milan non vuole perdere più tempo. In settimana i due colpi potrebbero essere ufficiali. Poi il mercato di Maldini si chiuderà in largo anticipo perché i rossoneri voglio concentrarsi sul campo con una missione chiara. Puntare al bis in Serie A per aprire un ciclo vincente.