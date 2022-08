Claudia Ruggeri lascia tutti a bocca aperta: perizoma in primo piano

Questa volta Claudia Ruggeri ha colto di sorpresa tutti: la foto del lato B è stata presa d’assalto da una community che resta a bocca aperta.

Volto ammaliante, forme che l’hanno resa celebre, una simpatia che ha conquistato tutti e che in tv le ha consentito di diventare una dei volti più accattivanti e famosi del piccolo schermo.

Claudia Ruggeri, la splendida “Miss” di “Avanti un altro”, si divide fra lavoro e relax. Sulla sua pagina Instagram ha raccontato le tappe della sua estate, e in ogni occasione in cui ha “regalato” scatti i numeri le hanno dato ragione. Dopo aver posato per noti brand con look straordinari, ed essersi mostrata con bikini che mostrano qualcosa in più di un fisico straordinario, arriva un’altra foto presa d’assalto nei commenti.

Fra chi le chiede quando tornerà in tv, e chi attende con ansia di rivederla al fianco di Bonolis sperando anche in altri progetti per ammirarla più spesso, arrivano complimenti di ogni genere. Merito di una foto che ha incassato più di 300 commenti. Il motivo? Provate a dare un’occhiata, resterete incantati da una donna bellissima che è sempre più attraente e lo fa con eleganza e classe da vendere.

Claudia Ruggeri, lato B da urlo per i fan

Uno chalet in montagna a fare da sfondo, e una protagonista che in maniera inattesa travolge la community. Miss Claudia Ruggeri si mostra infatti in piedi, ma ciò che conta è il look scelto per lo scatto. La showgirl infatti posa in intimo nero, e mette in evidenza le sue forme in uno scatto che non ha bisogno di essere commentato. Difficile però dirlo ad una community che ha raggiunto quota un milione e trecento mila followers.

Quando si parla di lei infatti arrivano solo grandi emozioni, e i fan sottolineano con cuori, fiamme, apprezzamenti di ogni genere. “Stupenda, Meravigliosa”, e ancora: “Una dea”. Poi c’è chi invece decide di approfondire le a definisce “La regina dell’estate”, sottolineando nello stesso commento che lo scatto in arrivo è di sicuro “il più bello postato in un anno intero”. E intanto cresce l’attesa per rivederla nuovamente sugli schermi ad Avanti un altro.

Ci sarà nuovamente lei, maestra di fascino e simpatia, con quella camminata che ha fatto impazzire i fan e le ha regalato un seguito clamoroso. A giudicare dalla sua galleria quel seguito è stato premiato con una serie di scatti che in una estate torrida hanno reso tutto ancora più bollente.