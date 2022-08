Sofia Vergara piccante con l’intimo minuscolo e tacchi vertiginosi

Sofia Vergara ancora oggi vanta un fascino seducente irresistibile, ma ecco com’era alcuni anni fa: una visione che non lascia indifferenti

Una delle celebrità più acclamate al mondo è senza dubbio Sofia Vergara. L’attrice, modella e produttrice colombiana, naturalizzata statunitense, è da anni una icona assoluta in termini di successo e di fascino incontenibile. Un volto molto presente nel mondo dello spettacolo e sul web e che non manca di strappare applausi da parte dei numerosissimi ammiratori.

Sofia Vergara, bellezza senza tempo e celebrità totale sul web e non solo

Per capire quanto Sofia sia un personaggio famoso in tutto il mondo, basti citare il dato dei suoi followers su Instagram. Può contarne oltre 26 milioni, un numero stratosferico. Del resto, parliamo di una modella che nei suoi anni giovanili ha letteralmente spopolato e ha continuato a farlo come attrice televisiva e cinematografica, famosa in particolare per il suo ruolo nella fiction Modern Family, ma è soltanto una delle sue interpretazioni più celebri. Sofia è stata indicata qualche anno fa da Forbes, nel 2012 per l’esattezza, tra le cento celebrità più potenti al mondo, con un patrimonio stimato in diversi milioni di dollari. Sofia oggi ha 50 anni, ma continua a esibire una bellezza pienamente riconoscibile e irresistibile, come si può notare dalla foto in testa all’articolo, e dagli scatti che condivide sui social. Ma ogni tanto, non resiste alla tentazione di aprire il cassetto dei ricordi e tornare indietro nel tempo. E ricordarci così com’era, mandando ancora di più in visibilio la community, che già di suo stravede per lei.

Sofia Vergara, fascino super ancora oggi ma gli scatti dal passato sono poesia: sensualità senza limiti

Questo scatto risale a diversi anni fa e mette in mostra, da parte di Sofia, una sensualità abbacinante e un fisico davvero perfetto. Silhouette sinuosa e incantevole in ogni dettaglio: gambe stratosferiche, fianchi suadenti, sguardo magnetico e che non ammette repliche, e una scollatura micidiale, letteralmente ipnotica. Curve prorompenti che ovviamente attirano like da tutto il mondo, in una platea di ammiratori come abbiamo detto vastissima e che continua a seguire Sofia con immutato affetto e partecipazione. Una visione celestiale, che non può che essere celebrata dalla community con like a pioggia e altrettanti messaggi estasiati. Sofia è sempre Sofia e non si smentisce mai, icona seducente semplicemente intramontabile e che non teme, a tutt’oggi, confronti con nessuno.