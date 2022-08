Colpo last minute già individuato: colpo Ceballos a fine agosto

Il colpo last minute ha già un nome: Dani Ceballos lascerà il Real Madrid a fine agosto, mentre lui ha già l’accordo con il suo nuovo club.

Dani Ceballos è certamente uno dei nomi maggiormente chiacchierati in uscita dal Real Madrid. Il calciatore andaluso è reduce da una stagione molto deludente, contando anche il recupero da quel brutto infortunio alla caviglia che stava per compromettere la sua carriera.

Cresciuto nelle giovanili del Real Betis, debutta tra i professionisti nella stagione 13/14. I successivi 2 anni sono stati una continua ascesa per l’andaluso, che riesce a far emergere tutto il suo gran talento. Il suo rendimento convince il Real Madrid a sborsare 16 milioni di euro nelle casse del Betis. Grande presentazione al pubblico del Bernabeu e inizio di stagione da incorniciare. Le prestazioni con la maglia dei blancos sono di ottime livello, con l’Arsenal che chiede e ottiene le prestazioni sportive del calciatore in prestito. L’esperienza in Inghilterra è piena di alti e bassi, con il covid che di certo ha contribuito al resto. Il suo ritorno al Real Madrid viene condizionato da un brutto infortunio alle olimpiadi e che stava per porre fine alla carriera di Ceballos. Quest’anno solo 18 presenze in tutte le competizione, per di più la maggior parte da subentrato.

Ceballos è il colpo di fine mercato: accordo vicino – ESCLUSIVA

La mancata fiducia da parte di Carlo Ancelotti, porta Dani Ceballos ai margini del progetto del tecnico italiano. Il suo contratto scadrà tra un anno, con il calciatore che da Gennaio in poi, potrà accordarsi con chi vorrà come “free agent“. Il Real Madrid non vorrebbe perdere il calciatore, ed ecco che si presenta questa possibilità. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il Real Betis negli ultimi giorni di mercato tenterà di chiudere la trattativa per l’andaluso per poco più di 6 milioni di euro, mentre tra Ceballos ed il Betis c’è un accordo da Marzo.

Tanti rumors di mercato hanno accompagnato il nome di Dani Ceballos, accostato spesso anche a squadre italiane. Inter, Milan, Roma ed infine Juventus: tanti top club italiani, dove solo i rossoneri si sono spinti leggermente oltre. Ora però per Dani, è tempo di tornare a casa, nel suo amato Betis. L’amore per l’andalusia e per il Betis va oltre tutto e di certo non lo nasconde, anche via social. Il Betis, che sia ad Agosto oppure l’anno prossimo, è pronto a riaccogliere a bracciare aperte il calciatore.