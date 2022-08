Guendalina atomica in spiaggia: il mini bikini non contiene le forme

Di profilo o in primo piano la sostanza non cambia: Guendalina Tavassi in spiaggia alza le temperature con un bikini pazzesco.

“Favolosa“, ma anche “Stupenda”, e ancora “Incredibile Guendalina, lo hai fatto ancora e sei uno schianto”. Sono questi i commenti che arrivano alla Tavassi dopo un’altra gallery postata su Instagram.

La location è la spiaggia, la protagonista è lei, che continua a vivere un momento di grande notorietà. Per lei, fin dagli esordi, l’affetto del pubblico non è mai mancato. Quella protagonista esplosiva, simpatica e per certi versi anche pronta allo scontro che fece il suo ingresso nella casa del Grande Fratello da giovanissima, è entrata nel cuore degli appassionati dei reality. Da quel momento il suo seguito è stato costante. Così tanto da garantirle altre presenze in numerosi programmi.

Quel sorriso, in sostanza ha fatto colpo sugli italiani. Di lei nella casa più spiata d’Italia, gli spettatori notarono anche un fisico stellare, che emerge ad ogni scatto su Instagram ed ha nuovamente colpito tutti all’Isola dei famosi. Quel tandem col fratello è stato apprezzatissimo, i bikini stretti forse ancora di più, ma ciò che conta sono le foto in arrivo, che a giudicare dai commenti le garantiscono ogni giorno un seguito maggiore.

Guendalina lo fa ancora: foto pazzesca sui social

Ancora foto dall’estate. Da un posto che si lascia a malincuore per giungere in un’altra meta. I vip italiani continuano a regalare scatti in luoghi da sogno ma anche look stratosferici. La Tavassi lo ha fatto postando gli abiti scelti per la sera e i costumi per le sue giornate in spiaggia. Di recente una nuova galleria ha fatto incetta di like, e il motivo è ben visibile.

Due foto in primo piano, e soprattutto una di profilo hanno alzato le temperature infatti nella community. Guendalina mostra un fisico allenatissimo, forme impeccabili e soprattutto un lato A con un costume strettissimo che mette bene in evidenza i punti forti di una silhouette invidiabile. Il tutto si trasforma in una valanga di cuori e fiamme, ma anche in commenti da parte dei fan che non perdono occasione per testimoniarle affetto.

“Mi manca già qui”, scrive lei a margine delle tre foto in cui il volto attraente conquista i fan. Anche lei manca già dopo l’esperienza all’Isola e in molti le chiedono quali saranno le nuove avventure e i progetti in cantiere, con la speranza di rivederla. Guendalina intanto si gode un seguito clamoroso che è testimoniato dai numeri. Del resto, un milione e 300mila followers sono una cifra di grande rispetto, conquistata con la sua bellezza, ma anche con una simpatia e una sensualità che emerge in maniera forte.