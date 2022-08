Elisabetta Canalis, il top si apre pericolosamente: fisico da ventenne

Elisabetta Canalis ci delizia con un nuovo post che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Dopo che non sono passate neanche 24 ore dall’ultima volta ecco che vediamo la splendida sarda in una posa che ci fa mandare tutti fuori di testa. Guardare per credere – FOTO

In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata per la gioia di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non un suo regalo che puntualmente è arrivato. Proprio come se fosse un orologio svizzero. Inutile ribadire che l’immagine sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower estasiati.

Elisabetta Canalis, sicuro che abbia 43 anni?

Ancora non ce ne facciamo una ragione. Sicuramente la sua carta di identità deve avere qualche problema visto che non dimostra assolutamente gli anni che ha. Quanti di voi le darebbero 43 anni? Assolutamente nessuno ed avete tutta la ragione di questo mondo. Per lei il tempo sembra davvero non essere passato mai. La ricordiamo, ancora con piacere, ai suoi esordi su uno dei banconi più famosi di tutto il paese, ovvero quello di ‘Striscia la Notizia‘. Tanto è vero che, insieme alla collega Maddalena Corvaglia, ha incantato moltissimi giovani che sono cresciuti con il mito delle veline. A distanza di moltissimo tempo se le ricordano ancora ed associano il ruolo loro con i due nomi riportati in precedenza. Un vero e proprio successo che non potrà mai svanire. Un successo che continua, a distanza di moltissimo tempo, anche sui social network dove la nativa di Sassari è seguita da milioni di persone che non si perdono un suo singolo aggiornamento. Adesso, però, concentriamoci sul motivo per cui siete tutti quanti qui.

Elisabetta Canalis, un fisico decisamente perfetto: che forme – FOTO

La ringhiera è evidentemente in difficoltà per via della presenza sua. Ovviamente scherziamo, ma ci piace pensare che sia così. Tornando a lei la possiamo notare con un pantalone rosso che le dona perfettamente, un top oro incantevole e che non ha bisogno di alcun tipo di commento. Stesso discorso vale anche per il fisico semplicemente perfetto da ogni punto di vista. Occhiali da sole in bella vista e si va a comandare Porto Cervo, posto in cui si trova attualmente per godersi qualche altro giorno di relax prima di riattaccare con il mondo del lavoro.