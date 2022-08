Giulia De Lellis, il costume “fai da te” è esplosivo: la temperatura si alza

Giulia De Lellis, il costume “fai da te” è a dir poco esplosivo. L’ultimo post pubblicato sui social network sta riscuotendo un grandissimo successo. I suoi follower sono rimasti fin troppo estasiati: guardare per credere il tutto – VIDEO

Definirlo uno “spettacolo” è assolutamente troppo poco. La nota influencer continua ad essere una delle protagoniste di Instagram. Questa volta lo ha dimostrato con un filmato che sta catturando l’attenzione di tutti quanti i suoi fan che non stavano aspettando altro. Ovviamente non potevano mancare assolutamente i “like” ed i commenti di approvazione che servono sempre in questi casi. Il filmato manda completamente in tilt tutti quanti noi.

Giulia De Lellis, visione paradisiaca: semplicemente fantastica

Da rimanere a bocca aperta. E’ vero che lo abbiamo ribadito anche in altre occasioni, ma questa volta si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti le sue infinite qualità. Ovviamente stiamo parlando di una dei volti più conosciuti della televisione italiana e non solo. Tanto è vero che il suo successo è dovuto soprattutto ai social dove è diventata una delle icone delle ragazzine e non solo che non si perdono un suo solo aggiornamento. Lo dimostra l’altissimo numero delle persone che la seguono: si parla di 5,3 milioni di follower solamente su Instagram che rimangono sempre estasiati ogni qualvolta si parla di lei. Anni fa il suo debutto nel piccolo schermo per essere stata la tronista di ‘Uomini e Donne‘. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in rampa di lancio. Tanto da togliersi la soddisfazione di scrivere anche un libro che ha avuto molto successo, specialmente tra i più giovani. Adesso, però, andiamo a concentrarci esclusivamente sul suo ultimo post ed in particolar modo sul “costume fai da te” che senza dubbio vi avrò incuriosito.

Giulia De Lellis, costruisci il tuo costume: il nuovo “tutorial” – VIDEO

Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro, anche se il filmato sembra dire proprio questo. Prima dell’inizio fa vedere a tutti il suo nuovo costume. Poi arriva il momento tanto atteso, ovvero quello della prova: inutile ribadire che il bikini le dona divinamente e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Lo dimostra con alcuni “fermi immagini” in cui è lei l’assoluta protagonista. Curve che non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione ed una visione semplicemente paradisiaca.