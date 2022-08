Barbara Pedrotti è esplosiva: il bikini non contiene il lato A devastante

Barbara Pedrotti continua a far parlare di sé. Ovviamente nella migliore maniera possibile, ci mancherebbe altro. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. A cosa ci stiamo riferendo? Ora velo spieghiamo subito

Il nostro riferimento non può che essere al suo nuovo post che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram che merita di essere visionato, con la massima attenzione, da parte di tutti quanti noi. Ci teniamo a precisare che il titolo non è assolutamente ingannevole e che, a breve, vedrete una vera e propria opera d’arte che non poteva assolutamente passare inosservata. Da guardare e riguardare in più occasioni FOTO

Fermi tutti! Barbara Pedrotti lo ha rifatto ancora…

Se il suo obiettivo è quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo confermare che questa sua teoria: ci sta riuscendo alla grande. Anche in questa occasione ha fatto vedere, a tutti i suoi follower di Instagram, le sue strabilianti qualità. Veramente da ammirare il suo nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci riferiamo al numero importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non si perdono neanche un aggiornamento da parte di una delle giornaliste sportive più apprezzate e seguite nel nostro paese. Anche per lei sono iniziate le meritate vacanze. Tanto da scegliere una delle isole più ambite in questa bollente estate. Ovviamente ci stiamo riferendo alla Sicilia che, da quando è giunta proprio la nativa di Rovereto, è diventata ancora più bollente. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per ammirare, tutti quanti insieme, la sua ultima opera d’arte che merita di essere visionata con la massima attenzione.

Barbara Pedrotti, il suo bikini è incredibile: è molto in difficoltà – FOTO

Occhiali da sole in bella vista, mare più azzurro che mai e bikini fin troppo esplosivo. Anzi, sembra quasi che sia in evidente difficoltà per via del suo importante lato ‘A’ che non può passare assolutamente inosservato. Uno scatto che ci manda completamente al tappeto. Da guardare e riguardare sempre fino a stancarsi. Ovvero mai. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visto con la massima attenzione. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Tutti in piedi per la nostra Barbara!