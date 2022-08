Inter, il tesoretto può arrivare da un nome a sorpresa: addio in arrivo

Il Chelsea fa sul serio per il gioiello dell’Inter: l’ipotesi cessione è sempre più probabile, con i tifosi nerazzurri completamente gelati.

Nonostante i mancati approdi che tanto fanno ancora discutere di Dybala e Bremer, ad oggi è da considerarsi decisamente positivo il calciomercato condotto dall’Inter, che di fatto è riuscita immediatamente a rinforzarsi in ogni zona di campo. Inzaghi non può che essere entusiasta del livello della rosa, più alto rispetto alla passata stagione.

Il livello si è infatti innalzato in tutti i reparti, anche in porta. Da Onana a Bellanova, passando per l’esperienza di Mhkitaryan e sul talento del giovane Asllani. L’attacco potrà tornare a fare affidamento sullo strapotere fisico e sul senso del gol di Romelu Lukaku. Un altro giocatore su cui potrà contare l’Inter in vista della prossima stagione sarà anche Milan Skriniar, che con la mancata riuscita del colpo riguardante Bremer, si avvia ora verso la permanenza a Milano con tanto di rinnovo. Al netto della permanenza dello slovacco, il club nerazzurro deve fare ora i conti con l’assalto del Chelsea per un proprio gioiello, per il quale sarebbe già pronta un’offerta shock da parte del club inglese.

Assalto del Chelsea per un gioiello dell’Inter: possibile mega plusvalenza

A poco più di una settimana dall’inizio ufficiale della Serie A 2022/23, l’Inter vorrà di certo partire con il piede giusto, a maggior ragione dopo la sconfitta nell’ultima corsa scudetto contro i rivali del Milan. Il club nerazzurro ai nastri di partenza è infatti una delle squadre maggiormente favorite insieme ai rivali della Juventus e ai campioni in carica del Milan, seppur ad oggi autore di un calciomercato un po’ sottotono. Per quanto riguarda il mercato invece, l’Inter dovrà stare attenta agli assalti del Chelsea per il gioiello nerazzurro. I blues sono disposti a tutto pur di prendere Cesare Casadei.

I nerazzurri continuano a fare muro, consci del fatto che si ritrovano in casa un vero talento, tutto italiano. Il Chelsea però sembra ora intenzionato a compiere un assalto ancora più deciso entro il termine della sessione di mercato estiva. L’Inter in vista della prossima stagione potrà inoltre fare affidamento anche su una delle più gradi promesse dell’attuale calcio italiano, Cesare Casadei. Il centrocampista romagnolo è stato eletto come MVP dell’ultima edizione del campionato Primavera. Torneo nel quale tra le fila dell’Inter ha stupito e messo in mostra grandissime qualità. Prestazioni che gli hanno permesso di collezionare ben 17 gol e 5 assist in 40 presenze totali.