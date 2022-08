Irina Shayk, perizoma sul pontile: da bollino rosso

Irina Shayk ci regala una nuova e deliziosa perla che arriva direttamente dal suo account ufficiale Instagram e che non poteva assolutamente passare inosservata sotto agli occhi di tutti i suoi follower che sono rimasti, ancora una volta, senza parole dopo tutto quello che hanno visto – FOTO

Infondo, parliamoci chiaramente: ma cosa si potrà mai dire dopo tutto quello che la bellissima supermodella ci ha regalato proprio nelle ultime ore. Uno scatto che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi che non potevano fare altro che alzarsi in piedi ed applaudire il suo ultimo contenuto. Semplicemente una immagine sontuosa.

Irina Shayk, uno scatto che non ha bisogno di commenti

Da rimanere incantati e rimanere senza fiato. Diciamoci la verità: non si tratterebbe neanche della prima volta che si verificherebbe una cosa del genere. Anche perché, in questa occasione, non sapremo neanche da dove iniziare: un qualcosa di veramente sontuoso che tutti quanti i suoi follower stavano aspettando con molta ansia e che finalmente è arrivato. La nativa di Emanzelinsk non smette mai di stupirci e nemmeno in questa occasione ha voluto farlo. Uno scatto che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. In questo caso servono solamente gli occhi per poter vedere un vero e proprio capolavoro. Stesso discorso vale anche per il suo perizoma che meriterebbe un articolo a parte: quello che vedrete a breve vi svolterà sicuramente la giornata. Ci scommettiamo e siamo pronti a metterci una mano sul fuoco. E’ vero che anche in altre occasioni si è decisamente superata, ma qui ha voluto esagerare e lo ha fatto nel migliore dei modi. Non vi resta, di fare altro, che rimanere collegato qui visto che lo spettacolo sta per iniziare.

Irina Shayk, sul pontile è da bollino rosso: il perizoma di più – FOTO

Una immagine scattata direttamente sul pontile, possiamo vedere in questa occasione una Irina in versione “micio”. Noi non ci saremmo mai permessi di paragonarla ad un gatto, ci mancherebbe altro. Lo abbiamo fatto perché basta visionare la sua didascalia, un “Meow” che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e che ci strappa anche un bellissimo sorriso. Come riportato in precedenza, però, il suo perizoma ed il bikini non possono passare inosservati. Una parola per descrivere il contenuto? Da sballo.