Rossella Fiamingo, perizoma in riva al mare: VIDEO bollente

Rossella Fiamingo ci regala una nuova e deliziosa perla. Non dalla palestra dove ci siamo lasciati l’ultima volta in cui ha posato con uno scatto mentre era impegnata ad allenarsi. In questa occasione non la vediamo in top sportivo e leggins completamente aderenti (anche se non ci dispiaceva affatto)

E allora in che modo la possiamo vedere? Con un perizoma che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visionato con la massima attenzione. Uno spettacolo per i nostri occhi che non potevano chiedere assolutamente di meglio. E’ vero che anche in altre occasioni ci ha donato delle meravigliose perle, ma questa volta si è decisamente superata tanto da farci rimanere, a tutti, senza parole – FOTO

Rossella Fiamingo, un filmato che non ha bisogno di commenti

Davvero non abbiamo più parole per poter descrivere la sua straripante bellezza. Ogni cosa che decide di condividere sul proprio account ufficiale social è sempre un colpo al cuore per tutti quanti noi che non potevamo chiedere assolutamente di meglio. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. A dire il vero noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quando abbiamo visto questo suo nuovo ed ennesimo capolavoro che ci ha lasciato completamente spiazzati. Anche per lei è iniziata la meritata vacanza. Una bellissima giornata di mare che non si poteva affatto concludere con un regalo per i suoi follower. Non una foto, ma un filmato che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Non è affatto un mistero che lo stesso sta raccogliendo il successo che merita. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione che non possono mai mancare in queste occasioni. Vi state chiedendo quando arriverà il momento tanto atteso? Vi annunciamo che è tutto pronto per il grande spettacolo che sta per iniziare davvero tra pochissime righe. Non vi resta che mettervi comodi e aspettarvi un’altra grandissima opera d’arte da parte della schermitrice italiana.

Rossella Fiamingo, quella “linguaccia” che manda in tilt i fan – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

Una bella camminata su una delle incantevoli spiagge siciliana, un perizoma blu che le dona alla perfezione, un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e si è pronte a fare una linguaccia all’obiettivo della fotocamera. Così, senza un motivo valido. Anche perché, diciamoci la verità, questo gesto ci ha completamente spiazzato e allo stesso tempo fatto impazzire.